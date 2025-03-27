Fitch Ratings: ABD Gümrük Vergileri Uluslararası Ticarette Etkisini Gösteriyor

NEW Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD'nin gümrük vergilerinin etkilerinin uluslararası ticaret verilerine yansımaya başladığını bildirdi.

Fitch'in açıklamasında, işletmelerin tarifeler yürürlüğe girmeden önce sevkiyatlarını artırmaya çalışması nedeniyle ABD'nin ithalatının ocak ayında yükseldiği belirtildi. Bu artışın, sanayi malzemeleri ve tüketim mallarına olan talebin yükselmesinden kaynaklandığı açıklamada aktarıldı.

Kanada'nın ABD'ye yaptığı ihracatın da ocakta endüstriyel makine ve ekipmanlar, motorlu taşıtlar ve metaller öncülüğünde hızla arttığına işaret edilen açıklamada, yüzde 90'ından fazlası ABD'ye yönelik olan Kanada otomobil ihracatının, bir önceki aya göre yüzde 17 yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, Japonya'nın ihracatının da ocakta Meksika'ya yapılan ihracattaki keskin sıçrama dahil olmak üzere belirgin bir şekilde arttığı vurgulandı.

Güney Kore'nin ihracatının düşmeyi sürdürdüğü ve Çin'e yapılan yarı iletken ihracatında şubatta büyük bir düşüş görüldüğü kaydedilen açıklamada, bu durumun kısmen ABD yönetiminin geçen yıl aralık ayında Çin'e yüksek bant genişliğine sahip çiplerin satışına getirdiği kısıtlamaların bir sonucu olduğu ifade edildi.

Açıklamada, bu ay ABD hisse senedi fiyatlarındaki keskin düşüşe de dikkati çekilerek, bu dönemde finansal piyasaların gümrük vergilerinin ABD ekonomik büyümesi üzerindeki etkisine ilişkin endişeleri yansıtmaya başladığı belirtildi.