Fitch, ABD'li tüketicilerin dayanıklılığının bu yıl da devam edeceğini bildirdi

Güncelleme:
Fitch Ratings, ABD'deki tüketici harcamalarının ve dayanıklılığının sağlam hanehalkı bilançoları ve artan harcanabilir gelir sayesinde 2026 yılında da süreceğini öngördü. Yüksek gelirli hanelerin durumunun daha iyi olduğunu ve net varlıkların rekor seviyeye ulaştığını açıkladı.

NEW Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD'deki tüketicilerin dayanıklılığının, sağlam hanehalkı bilançoları ve yavaşlamasına rağmen sağlıklı olan harcanabilir gelir artışı sayesinde 2026 yılında da devam edeceğini bildirdi.

Fitch'ten yapılan açıklamada, ABD'de tüketici harcamalarının geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,6 ve ikinci çeyreğinde yüzde 2,6 ve üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 3,5 artış gösterdiği anımsatıldı.

Hanehalkı nominal harcanabilir gelirinin geçen yıl son çeyrekte yıllık bazda yüzde 4,4 artış gösterdiğine işaret edilen açıklamada, bunun istihdam ve nominal ücret artışının ılımlı seyretmesinin desteğiyle gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamada, reel harcanabilir gelir artışının ise Aralık 2025'te yıllık bazda yüzde 1,6 artarak, 2024'teki yüzde 2,8'lik artışın gerisinde kaldığına dikkat çekilerek, "Bu gerileme, kısmen iş gücü piyasasındaki zayıflamadan kaynaklandı." değerlendirmesi yapıldı.

Yüksek gelirli hanehalklarının nominal ücret artışlarının, düşük gelirli hane halklarınınkini geride bırakarak "K şeklinde" bir eğilimi pekiştirdiği vurgulanan açıklamada, bu durumun özellikle enflasyonun düşük gelirli hane halklarını daha fazla etkilemesi nedeniyle daha da belirgin hale geldiği ifade edildi.

Tüketicilerin net varlığı rekor seviyede

Açıklamada, tüketicilerin net varlığının hisse senedi piyasasının güçlü seyrini sürdürmesiyle geçen yılın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 3,5 artış gösterdiği kaydedildi.

Bu dönemde tüketicilerin net varlığının rekor seviyeye ulaştığı bildirilen açıklamada, bu durumun geçen yıl tüketici harcamalarına olumlu katkı yaptığı aktarıldı.

Açıklamada, hanehalkı borç servisinin geçen yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda büyük ölçüde değişmediğine işaret edilerek, borç servisi oranının pandemi öncesi seviyenin altında kalmaya devam ettiği belirtildi.

ABD'de tüketici dayanıklılığının 2026'da da sürmesinin beklendiği vurgulanan açıklamada, "Bu görünüm, hanehalkı bilançolarının sağlamlığı ve yavaşlamakla birlikte sağlıklı seyreden harcanabilir gelir artışıyla destekleniyor." ifadesi kullanıldı.

Fitch bu yıl Fed'den iki faiz indirimi bekliyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fitch Ratings ABD Ekonomik Araştırmalar Başkanı Olu Sonola, tarifelere ilişkin endişelerin azalmasıyla ABD'de tüketici harcamalarının 2025'in ikinci yarısından bu yana şaşırtıcı derecede dayanıklı seyrettiğini kaydetti.

Tüketim artışının 2025'te ortalama yüzde 2,1 olacağını, bu yıl ise yüzde 1,7'ye gerileyeceğini öngördüklerini aktaran Sonola, "ABD Merkez Bankası (Fed) iş gücü piyasasını yakından izlemeye devam edecek olsa da enflasyonun yüzde 3'ün üzerinde kalmasının muhtemel olduğu bir ortamda 2026'da iki faiz indirimi bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
500

