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NEW Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) büyümesinin yatay seyredeceği ve enflasyonist baskıların bir miktar hafifleyeceği beklentisiyle gelecek yıl için küresel ülke notlarına yönelik görünümü "nötr" olarak belirledi.

Fitch, yayımladığı Küresel Ülke Notları Görünümü 2027 raporuna ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, ABD ile İran arasındaki askeri gerilim ve çatışmalarda geçici bir yumuşama varsayımına dayanarak dünya GSYH büyümesinin genel olarak yatay seyredeceği ve petrol fiyatlarının düşmesiyle 2026'nın ikinci yarısında ortaya çıkan enflasyonist baskıların bir miktar hafifleyeceği beklentisiyle küresel ülke notlarına yönelik 2027 görünümünün "nötr" olduğu bildirildi.

Bununla birlikte, tahvil faizlerinin 2026 ortalamasının üzerinde kalmaya devam etmesinin öngörüldüğü aktarılan açıklamada, bunun yüksek borçlu ülkeler üzerindeki mali baskıları artıracağı kaydedildi.

Açıklamada, 2027'de yaklaşık yüzde 2,5 düzeyinde istikrarlı bir küresel büyüme beklendiği belirtildi ancak hisse senedi piyasasında veya sermaye harcamalarında yapay zeka kaynaklı sert bir düzeltme riskinin bulunduğu ifade edildi.

Körfez'den gelen bölgesel petrol akışlarında yeniden büyük kesintiler yaşanabileceğine işaret edilen açıklamada, bunun da petrol fiyatlarının, enflasyonun, politika faizlerinin ve tahvil faizlerinin daha uzun süre yüksek kalması anlamına gelebileceği vurgulandı.

"Not görünümleri genel olarak istikrarlı"

Açıklamada, hükümetlerin vadesi gelen borçlarını mevcut piyasa faizleriyle yeniden finanse etmesiyle borç stoklarındaki ortalama efektif faiz oranlarının yükselmesinin bütçe açıklarını artıracağı ve özellikle borç yükünün yüksek, ortalama vadelerin ise kısa olduğu ülkelerde hükümetlerin borç/GSYH oranlarını istikrara kavuşturmasını veya düşürmesini zorlaştıracağı belirtildi.

Birçok ülkede siyasi kutuplaşma ve toplumsal baskıların uzun vadeli istikrar ve refaha elverişli politika yapımını engellemeye, protestolara yol açmaya veya daha köklü toplumsal çalkantıları tetiklemeye devam edeceği kaydedilen açıklamada, çözüme kavuşmamış çatışmalar, büyük güç rekabeti ve daha milliyetçi, öngörülemez dış politikalar nedeniyle jeopolitik riskin yüksek kalmayı sürdüreceği aktarıldı.

Açıklamada, "2027'ye girerken not görünümleri genel olarak istikrarlı seyrediyor. 13 ülke pozitif, 12 ülke ise negatif görünüme sahip." ifadesi kullanıldı.

Bu yıl ülkelerin kredi notlarında 12 net yükseltme yapıldığı bildirilen açıklamada, bunların 7'sinin gelişmekte olan piyasalardaki ülkeleri kapsadığı kaydedildi.

Kaynak: AA