Fıstık Sektörüne Geniş Kapsamlı Denetim Başlatıldı

Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Hazine ile Maliye Bakanlığı koordinasyonunda, Gaziantep ve Şanlıurfa'da fıstık sektörüne yönelik denetim gerçekleştirildi. Haksız fiyat artışlarının önlenmesi ve piyasa istikrarının korunması amacıyla 105 firmanın denetimi yapıldı.

Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda, piyasa istikrarını korumak ve haksız fiyat artışlarını önlemek için Gaziantep ve Şanlıurfa'da fıstık sektörüne yönelik geniş kapsamlı denetim yapıldı.

Ticaret Bakanlığının NSosyal'deki hesabından yapılan paylaşımda, denetime ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, üç bakanlığın eş güdümünde, piyasa istikrarını korumak, haksız fiyat artışlarını önlemek ve kayıt dışılığı engellemek için Gaziantep, Nizip, Şanlıurfa ve Birecik'te fıstık sektörüne yönelik geniş kapsamlı denetim faaliyeti yürütüldü.

Gaziantep'te GATEM Fıstıkçılar Sitesi ve Nizip Fıstıkçılar Sitesi'nde, vergi dairesi denetmenleriyle gıda tarım kontrol görevlilerinin çalışmalarıyla 87 firma denetlendi. Denetimde, stok durumları, faturalandırma süreçleri ve ürün hareketleri detaylı olarak incelendi.

Eski ve yeni mahsul ürün miktarları tespit edilerek, mevzuata aykırılıklar için idari yaptırım süreci başlatıldı.

Şanlıurfa ve Birecik'te ise ŞUTİM Fıstıkçılar Sitesi ve Birecik Fıstık Hali'nde, il tarım müdürlüğü ve defterdarlık personelinin koordinasyonunda 18 firmada kapsamlı kontroller yapıldı.

Denetimde, fiyat oluşumları, stok hareketleri, irsaliye ve fatura düzeniyle mal giriş-çıkış belgeleri ayrıntılı olarak incelendi, hal giriş-çıkış noktalarında titizlikle evrak kontrolü yapıldı.

Paylaşımda, Ticaret Bakanlığının, denetim çalışmalarını kesintisiz sürdürmeye kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş - Ekonomi
