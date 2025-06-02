FİSKOBİRLİK'in Arazi Satışı ve Borç Durumu Üzerine Eleştiriler

FİSKOBİRLİK'e ait EFİT yerleşkesindeki değerli arazinin imar amacıyla satışa çıkarılmasına tepkiler sürerken, Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan Giresun'da siyasi çevreleri ve sivil toplum kuruluşlarını sessiz kalmakla eleştirdi. Söz konusu satış kararına karşı çıkan Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, konunun takipçisi olmaya devam edeceklerini söyledi.

FİSKOBİRLİK'in borçsuz yönetildiğine dair açıklamaların doğru olmadığını da ileri süren Karan, "FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, 'FİSKOBİRLİK'in piyasaya, bankalara ve devlet kurumlarına borcu yoktur' şeklindeki beyanları gerçeği yansıtmamaktadır. Bu açıklamalarla kamuoyunda algı oluşturulmaya çalışılıyor. Biz ise gerçek verileri görmek istiyoruz. Birliğin son iş yılına ait faaliyet raporu ve bilançosunun, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası tarafından tayin edilecek mali müşavirlerce incelenmesini kamuoyu adına talep ediyoruz" dedi.

Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, aynı zamanda bir bağımsız denetçi, mali müşavir ve FİSKOBİRLİK Giresun Merkez Kooperatifi ortağı olduğunu belirterek, mali tabloları incelemek için resmi başvuru yapacağını da duyurdu.

Karan, "Hazırlanmış çanak sorularla yapılan açıklamalar yerine, FİSKOBİRLİK'in merkezi olan Giresun'da basının karşısına geçilmesini bekliyoruz. Birliğin geleceği, mali yapısı, gayrimenkul satışları ve 2. Organize Sanayi Bölgesi yatırımlarıyla ilgili tüm sorulara şeffaf şekilde yanıt verilmelidir" diye konuştu. - GİRESUN