Fırsatçılar iş başında! Yüzde 30'luk asgari ücret zammı sonrası her sektörde fiyatlar yine uçtu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta enflasyonun artması ile vatandaşın alım gücünün düşmesi nedeniyle asgari ücrete ek zam yapıldığını duyurdu. Buna göre bu aydan itibaren asgari ücret 5.500 TL olarak belirlendi.

ZAM SONRASI FIRSATÇILAR İŞ BAŞINDA

Ancak asgari ücrete yapılan yüzde 30'luk indirimin ardından perakendeden gayrimenkule kadar birçok sektördeki fırsatçılar harekete geçti. Asgari ücretle çalışan vatandaşların enflasyon karşısındaki kaybını karşılamak için uygulanan ara zammın kaymağını yemek isteyen fırsatçılar, zam açıklamasının hemen ertesinde herhangi bir maliyet artışı olmamasına rağmen fiyat artışını hızlıca ürünlerine yansıttı.

KİRALAR DA NASİBİNİ ALDI

Yeni Şafak'ın haberine göre 1 Temmuz'dan sonra artan fiyatlar sadece çarşı pazarda değil kiralık konutlara da yansıdı. Fırsatçılığın gayrimenkul fiyatlarındaki boyutu satış platformlarında ortaya çıkarken, ev kiraları 2 günde 500 ile 1000 TL arasında yükseldi. İnternette vatandaşların favoriye ekledikleri evlerin fiyatları asgari ücret zammından sonra uçtu. Zam açıklanmadan önce 4 bin 500 TL olan bir evin aylık kirası bir sonraki gün 5 bin TL'ye çıktı. Zam alan asgari ücretli daha maaşına dokunamadan fiyatlar fırlamış oldu.

MARKETLERDE DE FİYATLAR FIRLADI

Fırsatçılığın en net şekilde görüldüğü sektörlerden bir diğeri de perakende oldu. Daha önce hükümetin vatandaşı korumak adına uyguladığı KDV indiriminde de gıda fiyatlarını düşürmemekte direnen firmalar, asgari ücret zammının açıklanmasıyla beraber yine fırsatçılık derdine düştü. Raflardaki ürünlerin etiketleri, zam açıklamasının ardından hızlıca değiştirildi. Özellikle temel gıda maddelerinde artış görülürken, zamdan önce ortalama 10 liraya satılan 1 litrelik süt 15 liraya, litrelik ayçiçeği yağı 34 liradan 40 liraya, 1,5 litrelik su 2.5 liradan 3 liraya, zeytinin kilo fiyatı 60 liradan 75 liraya, 15'li yumurta 20 liradan 25 liraya yükseldi.

"BULANIK HAVADA VURGUN YAPIYORLAR"

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Her zaman olduğu gibi temizlikten gıdaya kadar birçok üründe fiyatlar arttı. Birileri bu bulanık havada vurgun yapıyor. Dünyanın 2 büyük tahıl ülkesinin savaşını izledik yakın zamanda. Fiyatlar savaş başladığında da çok yükselmişti. Aynı fırsatçılığı o zaman da yaptılar. Fırsatçılığın cezasının 1-3 yıla çıkarılması konusu Mecliste bekliyor. Bu cezalara paraya çevrilemez ve ertelenemez ibaresi koyulmalı. Böylece kimse stokçuluk yapamaz. Devlet denetiminin sıkılaştırılması lazım. Ayrıca ürünlerin üzerinde alış-satış fiyatı yazmalı" ifadelerini kullandı.