Fırat EDAŞ'tan Malatya'ya 22 Milyon TL'lik Enerji Altyapı Yatırımı

Fırat EDAŞ, Malatya'nın kent merkezi ve çevresinde kesintisiz, güvenli ve yüksek kapasiteli enerji altyapısı oluşturmak amacıyla Battalgazi'de 22 milyon TL'lik yatırımla şehir 1 ve şehir 2 ana hatlarını tamamen yenileyecek.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde elektrik dağıtım hizmeti sunan Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. (Fırat EDAŞ), Malatya'da kesintisiz ve güvenli enerji arzı sağlamak, abonelerine en iyi hizmeti sunabilmek amacıyla yatırımlarına aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Battalgazi ilçesinde şehir 1 ve şehir 2 Fiderleri Yenileme Projesi hayata geçiren şirket, bu yatırımla bölgedeki enerji altyapısını modern standartlara taşıyor.

Yapılan açıklamaya göre şirket, yaklaşık 22 milyon TL tutarındaki yatırımla, Malatya'nın kent merkezi ve çevresindeki çok sayıda mahalleyi besleyen hatların tamamını yenileyecek. Bölgede yürütülen çalışmalar kapsamında 63 saha dağıtım kutusu ve 18 bin metre kablo montajı gerçekleştirilerek daha dayanıklı ve yüksek kapasiteli iletim kabloları döşenecek. Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki enerji kayıpları azalacak ve arıza riski minimuma inecek.

Malatya'da 458 binin üzerinde aboneye, 6 bin 402 trafo ve yaklaşık 23 bin kilometrelik enerji hattı ile hizmet veren Fırat EDAŞ'ın, Malatya'da kesintisiz enerji hizmetini destekleyen yatırımlarını önümüzdeki dönemde de sürdüreceği belirtildi. - MALATYA