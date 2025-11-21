Haberler

Fırat EDAŞ'tan Malatya'ya 22 Milyon TL'lik Enerji Altyapı Yatırımı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fırat EDAŞ, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 22 milyon TL'lik yatırımla enerji altyapısını yenileyerek kesintisiz ve güvenli enerji arzını amaçlıyor. Projeyle birlikte enerji kayıplarının azalması ve arıza riskinin minimuma inmesi bekleniyor.

Fırat EDAŞ, Malatya'nın kent merkezi ve çevresinde kesintisiz, güvenli ve yüksek kapasiteli enerji altyapısı oluşturmak amacıyla Battalgazi'de 22 milyon TL'lik yatırımla şehir 1 ve şehir 2 ana hatlarını tamamen yenileyecek.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde elektrik dağıtım hizmeti sunan Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. (Fırat EDAŞ), Malatya'da kesintisiz ve güvenli enerji arzı sağlamak, abonelerine en iyi hizmeti sunabilmek amacıyla yatırımlarına aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Battalgazi ilçesinde şehir 1 ve şehir 2 Fiderleri Yenileme Projesi hayata geçiren şirket, bu yatırımla bölgedeki enerji altyapısını modern standartlara taşıyor.

Yapılan açıklamaya göre şirket, yaklaşık 22 milyon TL tutarındaki yatırımla, Malatya'nın kent merkezi ve çevresindeki çok sayıda mahalleyi besleyen hatların tamamını yenileyecek. Bölgede yürütülen çalışmalar kapsamında 63 saha dağıtım kutusu ve 18 bin metre kablo montajı gerçekleştirilerek daha dayanıklı ve yüksek kapasiteli iletim kabloları döşenecek. Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki enerji kayıpları azalacak ve arıza riski minimuma inecek.

Malatya'da 458 binin üzerinde aboneye, 6 bin 402 trafo ve yaklaşık 23 bin kilometrelik enerji hattı ile hizmet veren Fırat EDAŞ'ın, Malatya'da kesintisiz enerji hizmetini destekleyen yatırımlarını önümüzdeki dönemde de sürdüreceği belirtildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Oy çokluğuyla kabul edildi! Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor

Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor! İşte oylamadan çıkan sonuç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler! 2 kişi gözaltına alındı

Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler
Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti

Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti
La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız

La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü! Oklar yine Evrim Akın'ı gösteriyor

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü
Milli Takım'a Arjantin'den transfer

Milli Takım'a Arjantin'den transfer
Tüm mahalle sokağa döküldü: Onat Tüneli çalışmaları nedeniyle tahliye arbede çıktı

Tüm mahalle sokağa döküldü, çatılardan eşya fırlatıldı
Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı

Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı
Galatasaray'ın 22 günde oynayacağı maç sayısı taraftarları kara kara düşündürüyor

Galatasaray'ın 22 günde oynayacağı maç sayısına bakın
3 yıldır evden çıkmayan Barış Özbay arkadaşının nişanına katıldı

Türkiye'nin konuştuğu Barış'tan güzel bir haber var
Altın fiyatlarında beklenmedik hareket: İslam Memiş yatırımcıları uyardı

Altında beklenmedik hareket: İslam Memiş yatırımcıları uyardı
Eczacıya sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı

Sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.