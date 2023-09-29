Fındıktaki kaybın yüzde 15'i zararlılar yüzünden

Fındıktaki bu yılki kaybın yüzde 15'i zararlılar yüzünden

- Tarım ve meyvecilikte görülen zararlı türü kahverengi kokarca böceği ile mücadele toplantısı

SAMSUN – Samsun Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Karadeniz'de bu yıl fındıkta meydana gelen rekolte azalışının yüzde 15'nin nedeninin kahverengi kokarca gibi zararlılar olduğunu söyledi.

Tarım ve meyvecilikte görülen zararlı türü kahverengi kokarca böceği ile mücadele toplantısı, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Zirai Karantina Toplantı Salonu'nda yapıldı. Toplantıda 2017 yılında Gürcistan'dan giriş yapan, 2019 yılında Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun ve İstanbul'da görülen kahverengi kokarca ile mücadelede alınacak tedbirler görüldü.

Toplantının açılışında konuşan Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Kibar Ak, "Kokarca ile mücadele projelerini yürütmeye devam ediyoruz. Çalışmalar neticesinde bir laboratuvar kurduk ve İtalya'dan kokarcaları yiyen bir böcek getirerek koloni üretimini sağlıyoruz. 2023 yılında ilk defa 3 lokasyonda bu böcekleri saldık. Bu biyolojik mücadele dünyada da en etkili çözüm olarak kullanılıyor. Zararlı ile biyolojik mücadelenin oturması için bir süreye ihtiyaç var. Bu sürede zararlılar çok tahrip edici olduğu için hangi mücadele metodu varsa onların hepsinin uygulanması gerekiyor" dedi.

"Yılda 12 milyar TL kazandıran Samsun'daki fındık bahçeleri kokarca tehlikesi altında"

Fındık bahçelerinin kahverengi kokarca tehdidi altında olduğunu söyleyen Müdür İbrahim Sağlam, "Zararlı ile mücadelede bu toplantılar hayati önem taşıyor. Daha sonra telafisi olmayacak önlemler alacağız. Bu sene kokarca zararlısı çok tehdit vermedi. Bu seneyi atlattık ama seneye olmayacak anlamına gelmiyor. Akdeniz ikliminin etkilerini Karadeniz'de de göreceğiz. Buna da hazırlıklı olmak lazım. Karadeniz'de hiç görülmeyen süne zararlısı bile göründü. Toplam 90 tane zararlı ile mücadele ediyoruz. Bunlardan en önemlisi de kokarca türü. Ülkemize girdikten 6 yıl sonra bizi tehdit ediyor. Samsun'da 12 milyar TL kazanç sağlanan fındık bahçeleri var. 2023'te yapılan rekolte tahminlerinde sadece Samsun'un rekolte tahmininde düşüş olmadı. Diğer illerin tamamında düşüş var. Ordu'da Giresun'da, Trabzon'daki kayıpların yüzde 15'i kokarcadan dolayı oldu. Zararlı kokarca böceği bitkiyi emiyor ve zarar veriyor. Mücadele yöntemleri var. Zirai, kimyasal, biyolojik mücadele yöntemleri var. Bu mücadelelerin zamanında ve yeteri kadar verilmesi gerekiyor" diye konuştu.

Köylerin boşalmasının da zararlıların çoğalmasında etkili olduğunun altını çizen Sağlam, "Biz zararlılarla mücadelede gerekli tedbirleri alacağız. Asıl sıkıntı köylerin boşalmasıdır. Tavuk yok, avcılar keklik ve diğer türleri vurdu. Keneyi ben mi yiyeceğim. Bunlar kene ve zararlı düşmanıydı. Keklik azalınca süne zararlısı çoğaldı. Köyler azaldı, zararlı çoğaldı. Bu zararlıların çoğalmasında köylerin boşalması etkili oldu. Bir de bilinçsiz ilaçlama da mücadeleye zarar veriyor. Yanlış ilaçlamadan dolayı bazı bahçelerde yararlı böcekler öldürülüyor. Her türlü mücadelede yeterli ve bilinçli müdahale hayati önem taşıyor" şeklinde konuştu.