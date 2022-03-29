Fındıkta organize sanayi bölgelerinin kurulması talebi

ALTINORDU, ORDU (AA) - Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, fındığın hakettiği değeri bulabilecek fındık organize sanayi bölgelerinin kurulması gerektiğini düşündüğünü söyledi.

Akça, oda binasında düzenlediği basın toplantısında, fındığın yüzde 90'ının ihraç edilen bir tarım ürünü olduğunu belirtti.

Fındığın çikolata sanayinin çok önemli bir mamul ürünü olduğuna işaret eden Akça, "Dolayısıyla artık fındıkta oyun kurucu olmamız gerektiğini düşünüyorum ve fındık piyasasını bizim yönlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Üreticinin bahçesine girdiği, gübresini ve ilacını attığı, fındığını topladığı zaman "Bu ürünü kaç liraya satabileceğim?" endişesi taşımaması gerektiğini vurgulayan Akça, üreticinin fiyatın ne olacağını bileceğini, ona göre fındığın verimini ve kalitesini arttırabilmek için neler yapması gerekiyorsa ona yönleneceğini anlattı.

Akça, fındığın hakettiği değeri bulabilecek fındık organize sanayi bölgelerinin kurulması gerektiğini düşündüğünü aktararak, "Fındık organize sanayiyi kurarken buraya yatırım yapacak yatırımcıların tek şartının şu olması gerektiğini düşünüyorum. AR-GE'lerini oluşturmuş, fındıktan mamul madde üretecek, fındıktan katma değeri yüksek ürünler üretebilecek firmaların ve girişimcilerin o organize sanayide olması gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Aldıkları TÜİK verilerine göre, 500 bin ile 600 bin ton arasında her sene fındık ihraç ettiklerini belirten Akça, şunları kaydetti:

"Buradan da ortalama 2 milyar dolar gibi bir gelir elde ediyoruz ve tabiri caizse şapkamızı da göğe atıyoruz, çok para getirdik diye. Ama biz bir yanılgının içindeyiz. Eğer fındık organize sanayi bölgelerini kurabilirsek, biz fındığı hammadde olarak satmak yerine mamul madde olarak satmanın hesaplarını yapacak, onun organizasyonunu yapacak ve fındıktan 15-20 milyar dolar gibi bir gelir, döviz elde edeceğiz. Artı bu bölgelerde hakikaten istihdamı arttırarak işsizliğin de önüne geçmiş olacağız."

Fındık bölgelerinde ağır sanayinin kurulma şansının olmadığını dile getiren Akça, "Hammadde elimizde. Elimizde olan hammaddenin sanayisini kurmamız gerektiğini düşünüyorum. Bunun için şu anda Ordu'da bir fırsat var. Bu fırsatı da değerlendirmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili bakanlara ve fındık bölgesindeki ilgili herkese çağrıda bulunan Akça, "Gelin hep beraber el ele verelim. Fındığı artık hammadde olarak ihraç etme yerine mamul maddeler üretecek, katma değerli ürünler üretecek bir konuma getirelim." şeklinde konuştu.