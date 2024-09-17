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Fındıkta Kahverengi Kokarca Tehlikesi Üreticiyi Mağdur Ediyor

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Çarşamba Ticaret Borsası Meclis Başkanı Toraman, kahverengi kokarca nedeniyle fındıkta yaşanan verim düşüklüğünün üretici ve tüccarı mağdur ettiğini belirtti. 2024 yılında tarım ürünlerine verilen zararlar masaya yatırıldı.

Çarşamba Ticaret Borsası(ÇTB) Meclis Başkanı Toraman, kahverengi kokarcadan dolayışa fındıkta yaşanan verim düşüklüğünün üretici ve tüccarı mağdur ettiğini söyledi.

AK Parti Rize milletvekili Av. Harun Mertoğlu ve beraberindekiler, Çarşamba Ticaret Borsası'nı ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette ÇTB Meclis Başkanı Toraman, kahverengi kokarca tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu vurgulayarak, yaşanan verim düşüklüğünün üretici ve tüccarı mağdur ettiğini vurguladı.

Çarşamba Ticaret Borsası ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette 2024 yılında Karadeniz Bölgesini etkisi altına alan kokarca zararlısının tarım ürünlerine verdiği zararın boyutu masaya yatırıldı. AK Parti Milletvekili Mertoğlu ve beraberindekileri ağırlayan Meclis Başkanı Toraman, tarım ürünlerinde yaşanan büyük zararın fındık merkezli olduğunu, bu zararın büyümesinin Karadeniz için kötü sonuçlar doğuracağını söyledi. Çarşamba'da fındık alım satımında yaşanan sıkıntıların getirisi olarak fiyat dengesizliği ve düşük fiyat sorununu da kaydeden Toraman, ilçenin en büyük geçim kaynağı olan fındığın hak ettiği değerin çok altında kaldığını belirterek üretici ve tüccarın tedirgin olduğunu söyledi. Toraman, "Bu atmosferde alım-satımı gerçekleşen fındık, üretici ve tüccarı memnun etmediği kadar sanayiciyi de memnun etmeyecektir ve dolayısıyla Türk fındığının ticareti noktasında tatmin edici bir dolar getirisi sağlanmayacaktır" dedi.

Ziyarete Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz'ı temsilen Meclis Başkanı Hacı Toraman, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şevket Zeren, Yönetim Kurulu Üyesi Sezai Atsan, Genel Sekreter Sercan Yaşar, Meclis Üyeleri Hüseyin Işık, Mehmet Arslan, Onur Bahattin Yılmaz ve Kurucu Meclis Başkanı Kurucu Meclis Başkanı Nurettin Öztekin iştirak etti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Meclis Başkanı Çarşamba Politika Ekonomi Güncel Çevre Tarım

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