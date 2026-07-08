Altınordu Ziraat Odası Başkanı Akça: "Serbest Piyasada Fındık Üreticisine 160-170 Lira Fiyat Dayatılması Kabul Edilemez"

Haber: Barış Tüysüz

(ORDU) - Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, iç fındığın kilogramının yaklaşık 615 liraya, kabuklu fındığın ise 307,5 liraya satıldığını belirterek, buna rağmen serbest piyasada üreticiye 160-170 lira fiyat dayatılmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Akça, fındık ihracatına ilişkin resmi rakamları paylaşarak serbest piyasada oluşan fiyatlara tepki gösterdi. Akça, Türkiye'nin 1 Eylül 2025 ile 30 Haziran 2026 arasında 169 bin 480 ton iç fındık ihraç ettiğini ve bu ihracattan 2 milyar 219 milyon dolar gelir elde ettiğini açıkladı.

Söz konusu rakamların fındığın gerçek değerini ortaya koyduğunu belirten Akça, iç fındığın kilogramının yaklaşık 615 liraya, kabuklu fındığın ise 307,5 liraya satıldığını ifade etti. Akça, buna rağmen serbest piyasada üreticiye 160-170 lira bandında fiyat dayatılmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

"BU ORGANİZASYONU KİMLER YAPIYOR?"

Fındık fiyatlarının bilinçli şekilde baskılandığını savunan Akça, şunları kaydetti:

"Şu anda fındığı 160-170 TL'ye almak ne demektir? Bu organizasyonu kimler yapmaktadır? Hani bu fındık satılmıyordu? Hani fiyat yüksek diye kimse almıyordu? Şimdi devletin resmi makamlarından aldığımız bu veriler mi yalan söylüyor?"

Akça, fındık üreticisinin emeğinin sistematik olarak değersizleştirildiğini belirterek, bazı çevrelerin kendi çıkarları uğruna Türkiye'nin en önemli tarımsal ihraç ürünlerinden biri olan fındığa zarar verdiğini dile getirdi.

"BU SOYGUN DÜZENİNE ARTIK DUR DENİLMELİ"

Devletin ilgili kurumlarına çağrıda bulunan Akça, fındık ticaretinde denetim mekanizmalarının acilen devreye alınması gerektiğini vurguladı. Akça, şöyle devam etti:

"Bu soygun düzenine artık izin vermeyin. Bu ürünün ticaretini yapan herkese denetim getirin. Üreticinin alın terini sömürenlere hesap sorun. Bütün veriler elinizin altında; kimin ne yaptığını bulmak çok zor değil. Sadece denetim ve araştırma gerektiriyor."

Kaynak: ANKA