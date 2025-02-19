Fındık Üreticilerine Zirahi Don Riski Uyarısı

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, kar yağışı nedeniyle oluşabilecek zirai don riskine karşı fındık üreticilerine uyarılarda bulundu.

Giresun genelinde etkili olan kar yağışının sürmesi bekleniyor. Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, zirai don riskine karşı fındık üreticilerine uyarılarda bulundu. Karan, fındıkta devlet destekli tarım sigortası için son başvuru tarihinin 3 Mart 2025 olduğunu hatırlatarak üreticilere zirai don riskine karşı ürünlerini sigortayla güvenceye almalarının kendi menfaatlerine olacağını belirtti. Karan, fındıkta zirai don sigortası priminin yüzde 67'sinin devlet tarafından karşılandığını ifade etti.

Karan, değişken hava geçişlerine karşı fındık ürününün tek güvencesinin tarım sigortası olduğunun altını çizerek, "Bundan sonraki süreçte fındığın zirai don riski ile karşı karşıya kalması kaçınılmazdır. Özellikle Mart ve Nisan ayları büyük risk taşımakta. Yaşanacak bir don zararı fındık ürününde önemli boyutta zarar meydana getirebilir. Yaşanabilecek afetlerden oluşacak ekonomik kayıplarımıza karşı fındık ürünlerimizi güvence altına almanın tek yolu devlet destekli sigortası yaptırmaktır. Bir sepet fındığa ürünümüzü güvence altına alabiliriz" ifadelerine yer verdi. - GİRESUN