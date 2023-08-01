Fındık Üreticilerine Erken Hasat Uyarısı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim kurulu Üyesi Arslan Soydan, yaklaşan fındık hasat sezonu öncesinde üreticilere 'erken hasat yapmamaları' uyarısında bulunarak, "Erken hasadın Ordu'ya zararı 240 milyon TL" dedi.

Karadeniz Bölgesi'nin en önemli geçim kaynaklarından olan ve en çok Ordu'da üretimi yapılan fındık hasat sezonuna bir yaklaşık 10 gün kaldı. Her yıl ilgili komisyon tarafından fındık hasat tarihleri sahil, orta ve yüksek kesimler için açıklanırken, bazı üreticiler fındık bahçelerine erkenden giriş yaparak, tam olgunlaşmamış fındığı toplayabiliyor. Hasadı erken yapılan fındığın, rekolte kaybı ve kalite düşüklüğüne neden olduğu belirtiliyor.

"Olumsuz hava şartları fındığın geç gelişmesine sebep oldu"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, ilgili komisyon tarafından fındık toplama tarihlerinin açıklandığını belirterek, sahil kesimlerinde 12 ağustos, orta kesimde 17 Ağustos ve yüksek kesimlerde ise 25 Ağustos olarak fındık toplama tarihlerinin belirlendiğini söyledi. Soydan, bu yıl hasadın geçen yıllara göre geç başlayacağını belirterek, "Çünkü bahar dönemleri çok yağışlı ve sisli geçti. Bu da fındığın geç doğum yapmasına ve geç gelişmesine sebep oldu. Bu nedenle tarihlerin gecikeceğini açıkça gördük. Bu nedenle üreticilerimiz erken hasat yapmamaları konusunda uyarıyoruz" diye konuştu.

"Erken hasat yüzde 20 kilogram kaybına neden oluyor"

Erken hasat yapılan fındıklarda randıman ve kilo kaybı yaşanacağını kaydeden Soydan, "Bu da bizim ekonomimize olumsuz olarak yansıyor. Toprak yapısına ve güneşe bakışına göre değişen bahçeler olabilir ve erken olgunlaşan bahçeler olabilir. Bir randıman kaybı demek Ordu ilimize 240 milyon TL değerinde ekonomik zarar demek, kilogram bazın ise en az yüzde 20 kaybımız var. Bu nedenle zamanı bekleyelim. Erken hasatta maliyetler de artacaktır, toplaması da zor olacaktır. Bir yıl boyunca çok fazla mücadele ettiğimiz fındığın hasat sürecinde bir hafta daha bekleyelim" şeklinde konuştu. - ORDU