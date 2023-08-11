"Fındık para etmiyor" diyen çiftçi ağaçlarını kesti

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Alaplı İlçesinde Muhterem Şahin isimli fındık üreticisi açıklanan fiyatların açıklanmasının ardından tarlasındaki ağaçları baltayla kesti.

Zonguldak'ın Alaplı İlçesi Çöngelli köyünde yaşayan fındık üreticisi Muhterem Şahin, fiyatların istenilen düzeyde olmadığını söyleyerek 6 dönümlük tarlasında bulunan fındık ağaçların bir kısmını baltayla kesti. O anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Fındığın toplama yevmiyesinin 500 TL olduğunu söyleyen Şahin, Muhterem Şahin, "Benim üretmiş olduğum bir kilo fındık, bir kilo çay almıyorsa, bir kilo peynir almıyorsa, bir kilo Zeytin almıyorsa buna uğraşmaya gerek var mı? Bunun için problemi kökünden halletmek lazım. Bahçeyi de bu şekilde kökünden hallediyorum. Allah Bismillah" diyerek baltayla fındık dalları kesmeye başladı.

Fındık alım fiyatı Giresun kalite için 84 TL olarak açıklanmıştı.