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Finansal İstikrar Komitesi Toplantısı Gerçekleştirildi

8 Aralık 2023 22:17 Son Güncelleme: 22:18 Abone Ol

Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplandı. Komite, fiyat istikrarına yönelik atılan adımların etkilerini değerlendirdi ve Türkiye ve küresel ekonomik görünümü ele aldı. Ayrıca, bankacılık, sigortacılık ve sermaye piyasalarındaki güncel gelişmelerin değerlendirildiği ve sektörel düzeyde atılması gereken adımların istişare edildiği belirtildi.