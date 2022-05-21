Yaptırımlar ters tepti! İtalya'nın Rusya'dan ham petrol ithalatı dört katına çıktı - Haberler

Londra merkezli Financial Times gazetesinde yer alan habere göre, İtalya, Rusya'dan petrol ithalatını savaş öncesi duruma göre 4'e katladı.

LUKOİL DETAYI

Haberde, bu dramatik artışın Rusya'ya yönelik yaptırımların çarpıtıcı etkisinden kaynaklandığı belirtildi. Bu gelişmeler, Moskova merkezli Lukoil'in sahip olduğu İtalya'nın güneyindeki Sicilya adasında bulunan ISAB petrol rafinerisindeki durumdan kaynaklanıyor. Habere göre, yaptırımlar nedeniyle ISAB, diğer ham petrol üreticilerinden alım yapmak için gereken kredi miktarını alamıyor, bu da rafinerinin tamamen Lukoil'den gelen tedarike dayanmak zorunda kalması anlamına geliyor.

YAPTIRIMLARLA RUSYA'DAN İTHALAT TEŞVİK EDİLDİ

İtalyan İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (CISL) parçası olan; enerji, moda, kimya ve ilgili sektörlerdeki işçilerden sorumlu federasyonun Güney Sicilya genel sekreteri Alessandro Tripoli, "Bu paradoksal bir durum çünkü Avrupa Birliği Rusya'dan enerji ithalatını engelleyerek onu cezalandırmak istedi ancak burada (Rusya'dan ithalat) yaptırımlarla aslında teşvik edildi" dedi.

İTALYA, HOLLANDA'YI GEÇECEK

Emtia verileri şirketi Kpler'e göre, bu dramatik artışla İtalya, Avrupa Birliği'nin Rusya'dan en fazla ham petrol ithal eden üyesi olan Hollanda'yı geçmenin eşiğinde. Bu ayın başlarında, Avrupa Birliği, İtalya dahil üye ülkelerin çoğunda Rus ham petrol ithalatını yıl sonuna kadar bitirme taahhüdünde bulunmuştu.

Xinhua / Ekonomi