Filistin Devleti menşeli bazı ürünlerin ithalatında tarife kontenjanı uygulamasında değişiklik

Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Filistin Devleti menşeli bazı ürünlerin ithalatında uygulanan tarife kontenjanında değişiklik yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla mevcut uygulamanın kapsamı ve şartları yeniden belirlendi.

Filistin Devleti menşeli bazı ürünlerin ithalatında uygulanan tarife kontenjanına ilişkin düzenlemede değişikliğe gidildi.

Cumhurbaşkanı Kararı ile Filistin Devleti menşeli bazı ürünlerin ithalatında uygulanan tarife kontenjanına ilişkin düzenlemede değişikliğe gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan 10779 sayılı Karar ile mevcut uygulamanın kapsamı ve şartları yeniden belirlendi. Karar Resmi Gazete'nin mükkerer sayısında yayınlandı. - ANKARA

