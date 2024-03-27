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Filistin İnsiyatifi, İsrail ürünlerine karşı boykot listesi yayınladı

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Dünyanın gözü önünde Gazze'deki katliam ve soykırıma devam eden İsrail ve Siyonizm'le etkin mücadele biçimlerinden kabul edilen boykotu tekrar gündeme getirdi. Filistin İnsiyatifi, boykot ürünlerine ilişkin geniş kapsamlı bir katalog yayınladı.

İsrail, Gazze'de tarih kitaplarına kara bir leke olarak girecek katliamlarına devam ediyor. Yüzde 70'i kadın ve çocuk olmak üzere 30 bin kişiden fazla Filistinli, İsrail soykırımında hayatını kaybetti. Son olarak, 1.5 milyon mülteciyi Gazze'nin güneyine sıkıştıran İsrail orada da katliamlarına devam ediyor. İsrail küresel desteğini gün geçtikçe kaybediyor. Tüm dünyada özellikle Müslüman ülkelerde İsrail ürünlerine boykotlar da gündemden düşmüyor. İsrail'in mübarek Ramazan ayında bile katliamlarına devam etmesi, Müslüman ülkelerdeki boykotları daha da güçlendirdi. Boykotu İsrail ve destekçilerine karşı etkili bir mücadele yöntemi olarak gören insanlar, en azından yapabilecekleri tek yardımla Filistinlilerin yanlarında olmak istiyor. Filistin İnsiyatifi, sosyal medya hesapları üzerinden yiyecek, içecek, kozmetik, kişisel bakım, temizlik ürünlerine ilişkin market ürünleri boykot listesi yayınladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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