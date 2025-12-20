Haberler

Filistin'e sağlanan ihracat kotaları iyileştirildi

Ticaret Bakanlığı, Serbest Ticaret Anlaşması (STA) çerçevesinde Filistin'in ekonomik kalkınmasını desteklemek amacıyla bazı ihracat kotalarını iyileştirdi. Hurma kotası 5 bin tondan 7 bin tona çıkarıldı.

TİCARET Bakanlığı, Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamında Filistin'in ekonomik kalkınmasına destek olmak amacıyla bazı ihracat kotalarının iyileştirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye ile Filistin arasında 2005 yılından bu yana yürürlükte bulunan STA kapsamında tercihli tarife kontenjanları ve menşe kurallarını düzenlemek üzere imzalanan Ortak Komite Kararlarının Onaylanması Hakkında Kararlar 19 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Yakın ticari ve ekonomik ilişkilerimiz gözetilerek, Filistin ekonomisine destek kapsamında imzalanan kararlar ile STA kapsamındaki ticarette Filistin tarafına sağlanan bazı ihracat kotalarının iyileştirilmesi amaçlanmıştır" denildi.

Yapılan düzenlemeye ilişkin, "Bu itibarla Filistin ekonomisi için önem arz eden bazı ürünlerde Filistin'e sağlanan yeni tarife kontenjanlarına ilaveten, hurma kotasının 5 bin tondan 7 bin tona yükseltilmesi suretiyle Filistin ile ticaretimizde artış kaydedilmesi hedeflenmektedir. 2,5 yıl önce sadece bin ton olan kotalar bu şekilde Filistin lehine 7 bin tona ulaştırılmıştır. Yayımlanan kararlar kapsamında anlaşmanın menşe protokolü, Revize Bölgesel Konvansiyon'a atıfta bulunacak şekilde güncellenmiştir. Aynı zamanda, Filistin menşeli ürünler Türkiye'de ara malı olarak kullanıldığında daha esnek menşe kurallarından istifade edecektir. Başta Türkiye'ye Filistin'den ithal edilen hurma kotasının, gümrük vergisinden muaf olarak 5 bin tondan 7 bin tona çıkarılması olmak üzere, genişlettiğimiz tarım ürünleri kotalarının ve sağlanan yeni imkanların Filistin'in ekonomik kalkınmasına ve Filistin halkına katkılar sağlaması hedeflenmektedir. Türkiye her zaman ve her konuda olduğu üzere ekonomik alanda da daima Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
