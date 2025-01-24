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İkinci el araç piyasasında en hızlı satılan marka ve model belli oldu!

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Fiat Egea'nın Aralık ayında ikinci el araçlar arasında en hızlı alıcı bulan model olduğu açıklandı. İkinci el araçların ortalama ilanda kalma süresi 52 gün olarak belirlenirken, hibrit araçlar en az süreyle satıldı. Renk ve bölgesel farklılıkların da satış hızında etkili olduğu vurgulandı.

Fiat Egea'nın aralıkta ikinci el araçlar arasında en hızlı alıcı bulan model olduğunu açıkladı. İkinci el araç piyasasına yönelik yapay zeka destekli analiz sonuçları açıklandı. Buna göre, geçen yıl aralıkta ikinci el araçların ortalama ilanda kalma süresi 52 gün olarak belirlendi. Yakıt tipine bağlı olarak hibrit araçlar, 45 gün ile ilanda en az süre kalan araç tipi oldu. Hibrit araçları 49 gün ile benzinli, 52 gün ile dizel ve 62 gün ile elektrikli araçlar takip etti.

SEGMENT TİPLERİ VE MARKA ETKİSİ

İkinci el araçların ortalama ilanda kalma süresinde segment tiplerinin belirleyici bir faktör oldu. C ve B segment araçların ortalama ilanda kalma süresi 47 gün olurken, D segment araçlarda bu süre 61 gün, E segment araçlarda ise 74 gün olarak gerçekleşti. C segment araçlar arasında Fiat Egea, 39 günle en hızlı satılan model oldu. Bu sıralamayı, 41 günle Toyota Corolla, 43 günle Renault Megane, 45 günle Honda Civic ve Ford Focus, 52 günle Skoda Octavia ve Opel Astra takip etti.

RENK VE BÖLGESEL FARKLILIKLAR

Araç renklerinin de satış hızında etkili olduğu çalışmada, beyaz renkli araçların ortalama ilanda kalma süresi 48 gün olarak belirlendi. Gri renkli araçların 50 gün, siyah araçların ise 63 gün ilanda kaldığı tespit edildi. Bölgesel veriler ise Güneydoğu Anadolu'da ortalama 45 gün ile en hızlı satış yapılan bölge olduğunu ortaya koyarken, Doğu Anadolu'da bu süre 46 gün, Akdeniz'de 49 gün, İç Anadolu'da 50 gün, Ege'de 51 gün, Karadeniz ve Marmara'da ise 52 gün olarak gerçekleşti.

İkinci el araç piyasasında en hızlı satılan marka ve model belli oldu!
Kaynak: AA / Maşallah Dağ - Ekonomi
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