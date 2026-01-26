Haberler

Fethiye'deki Babadağ'dan geçen yıl 194 bin 613 kişi yamaç paraşütüyle uçtu

Fethiye'deki Babadağ'dan geçen yıl 194 bin 613 kişi yamaç paraşütüyle uçtu
Güncelleme:
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Babadağ'dan yamaç paraşütü ile uçanların sayısı 2025'te 194 bin 613 olarak kaydedildi. Fethiye'nin yamaç paraşütü merkezi olarak önemi ve kış aylarında da bu aktivitelerin yapılabilirliği vurgulandı. Çinli turistlere yönelik vize muafiyeti sayesinde rekora ulaşılması bekleniyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'dan 2025'te 194 bin 613 kişi yamaç paraşütüyle uçtu.

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki 1965 rakımlı Babadağ, her yıl yamaç paraşütü yapmak isteyen binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Babadağ'daki pistlerden yamaç paraşütleriyle havalanan tatilciler, Ölüdeniz'in etkileyici manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı buluyor.

Tatilciler, pilotların yaptığı akrobasi hareketleriyle yerden yaklaşık 2 bin metre yükseklikte heyecan dolu dakikalar yaşıyor.

Dünyanın en iyi yamaç paraşütü merkezleri arasında gösterilen, adrenalin tutkunu yerli ve yabancı çok sayıda turiste ev sahipliği yapan merkez, bölge ekonomisine katkı sağlıyor.

Ölüdeniz Yamaç Paraşütü Pilotları Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Şekerci, AA muhabirine, Fethiye denince ilk akla gelenlerin Babadağ, Ölüdeniz ve gökyüzünün nazar boncuğu olarak tabir ettikleri yamaç paraşütü olduğunu söyledi.

Fethiye'nin dünyada en güzel yamaç paraşütü yapılabilecek parkuruna sahip olduğunu dile getiren Şekerci, "Geçen yıl 194 bin 613 kişiyi gökyüzüyle buluşturduk. Bu bizim için sevindirici bir unsur. Burada rekor olan 233 bin uçuş sayısını gördük. Bu yıl, rekorun kırılmasını bekliyoruz. Bu yıl Çinli turistlere yönelik vize muafiyeti, bizi yukarı yönlü taşıyacaktır. Bizler sektör temsilcileri olarak buna hazırız." dedi.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası olarak Çin'de düzenlenen turizm fuarına katıldıklarını aktaran Şekerci, belediyenin de Çince tanıtım videoları hazırlandığını, benzer projelerin süreceğini anlattı.

"Bölge kış aylarında da yamaç paraşütü için uygun"

Fethiye'nin 12 ay yamaç paraşütü yapılabilecek bir bölge olduğunu dile getiren Şekerci, şunları kaydetti:

"Şu anda neredeyse Türkiye'nin her yeri kar altında, bizim ilçemiz güneşli. Yamaç paraşütüyle turkuaz, mavi suların üzerinde süzülmek eğlenceli. Bu anlamda misafirlerimizi kışın da buraya bekliyoruz çünkü yazın böyle bir manzara yok. Denizdeki dip dalgasıyla su turkuaz renk alıyor. Dolayısıyla daha güzel bir manzarayı yaşıyoruz. Bölge, kış aylarında da yamaç paraşütü için uygun. Yeter ki misafirlerimiz uçmak istesin ve Fethiye'yi tercih etsinler. Yamaç paraşütü yapan yabancı milletler arasından da ilk sırada Çinliler bulunuyor. Ardından İngilizler ve Ruslar yer alıyor."

Şekerci, ilçenin sadece yamaç paraşütü anlamında değil, birçok aktivitesiyle tatilcilere eşsiz bir tatil geçirme fırsatı sunduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Ekonomi
500

