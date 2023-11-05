Fenerbahçe'nin borcu 8 milyar 276 bin lira

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısında sarı-lacivertlilerin borcu 8 milyar 276 milyon TL olarak açıklandı.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı Kalamış'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapıldı. Toplantıda sarı-lacivertlilerin güncel borcu 8 milyar 276 milyon TL olarak açıklandı.

OCAK-MAYIS ARASINI KAPSIYOR

Fenerbahçe Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, yaptığı açıklamada, denetimin 1 Ocak-31 Mayıs 2023 tarihleri arasını kapsadığını belirtti.

TOPLAM VARLIK 2 MİLYAR 760 MİLYON

Vodina, kulübün kısa vadeli yükümlülüklerinin 3 milyar 871 milyon lira, uzun vadeli yükümlülüklerin ise 4 milyar 405 olduğunu ifade ederek, kulübün toplam borcu 8 milyar 276 milyon lira olarak açıkladı. Vodina, kulübün toplam varlığının da 2 milyar 760 milyon lira olduğunu kaydetti.