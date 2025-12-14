Haberler

Red Bull Tetris Dünya Şampiyonu Türkiye'yi temsil eden Fehmi Atalar oldu

Güncelleme:
Türkiye'yi temsilen Red Bull Tetris Dünya Finali'ne katılan Fehmi Atalar, Dubai'de gerçekleştirilen şampiyonada dünya şampiyonu oldu. Finalde Peru'dan rakibini yenerek büyük bir başarıya imza atan Atalar, Tetris'in 40. yılını kutlayan etkinliğin yıldızı oldu.

Red Bull ve The Tetris Company işbirliğiyle Dubai Frame'de düzenlenen Red Bull Tetris Dünya Finali'nde Türkiye'yi temsil eden Fehmi Atalar dünya şampiyonu oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Red Bull ve The Tetris Company işbirliğiyle düzenlenen Red Bull Tetris Dünya Finali, Dubai Frame'de gerçekleştirildi.

Tetris'in 40. yılı kapsamında bu yıl ilk kez düzenlenen global turnuvada 60 ülkeden finalistler mücadele etti. Final karşılaşmaları, 150 metre yüksekliğinde ve 93 metre genişliğindeki Dubai Frame'in yüzeyinde, 2 binden fazla senkronize dron ile oluşturulan dev ekran üzerinden oynandı.

Türkiye genelindeki açık mobil elemelerden yükselerek İstanbul'da düzenlenen Red Bull Tetris Türkiye Finali'nde şampiyonluğa ulaşan Fehmi Atalar, Dubai'deki büyük finalde Türkiye'yi temsil etti. Final karşılaşmasında Peru'dan Leo Solorzano ile karşılaşan Atalar, rakibine karşı galip gelerek Red Bull Tetris Dünya Şampiyonu oldu.

Red Bull Tetris Dünya Finali, yalnızca bir turnuva değil aynı zamanda Tetris'in 40 yıllık kültürel mirasını kutlayan bir deneyim sundu. Binlerce dronun senkronize hareketiyle oluşturulan dev Tetris ekranı, Dubai Frame'i dünyanın büyük oyun sahnesine dönüştürdü.

"Başardım ve şu an kendimi çok iyi hissediyorum"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fehmi Atalar, daha önce yarı finallerden sonra kazanırsa bunun hem ülkesi hem de kendisi için çok büyük bir başarı olacağını söylediğini anımsattı.

Atalar, "Bugün kazanmak gerçekten inanılmaz, hala gerçek gibi gelmiyor. Beş yıllık Tetris kariyerimdeki en özel an buydu. Bu etkinlik de gerçekten eşsizdi. Oyun boyunca adeta bir makine gibi oynadım, hiçbir maçta tek bir puan bile kaçırmadım. Başardım ve şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Bu yüzden çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Bu arada, fiinal etkinliğinde Türkiye'de oyun dünyasında tanınan Enis Kirazoğlu da yer aldı.

Kaynak: AA / Maşallah Dağ - Ekonomi
