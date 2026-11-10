Federal İş Ajansı Başkanı Nahles, yapay zekanın 800 bin iş kaybına yol açacağını söyledi

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Almanya Federal İş Ajansı (BA) Başkanı Andrea Nahles, yapay zekanın gelecek 15 yıl içinde ülkede yaklaşık 800 bin iş kaybına yol açacağını ancak benzer sayıda yeni istihdam oluşturacağını belirtti.

Nahles, Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt'a verdiği mülakatta, yapay zekanın Alman iş gücü piyasasında yaratacağı büyük dönüşüme ve ülkedeki nitelikli iş gücü açığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yapay zekanın istihdamı yok etmekten ziyade dönüştüreceğini belirten Nahles, "Önümüzdeki 15 yıl içinde Almanya'da yapay zeka nedeniyle yaklaşık 800 bin işin ortadan kalkacağını ancak benzer sayıda yeni istihdamın da oluşturacağını öngörüyoruz. Şirket hizmet sağlayıcıları ile sigorta ve bankalardaki analitik pozisyonlar bu süreçten daha sert etkilenecek. Yine de Almanya'da yapay zekaya daha fazla yatırım yapılmasını istiyorum ancak bu moda olduğu için değil, sadece üretkenliği artırdığı sürece olmalı." ifadelerini kullandı.

-"Artık hiç kimse muaf değil"

Nahles, iş kayıplarının sadece yüksek vasıflı çalışanları etkilemeyeceğine dikkati çekerek, ekonomik durgunluğun da etkisiyle genç mezunların işe giriş sürelerinin uzadığını aktardı.

El işçiliğine dayanan zanaat kollarının ve görece düşük vasıflı işlerin yapay zekaya karşı daha dirençli olduğunu aktaran Nahles, "Buna rağmen temel kural geçerliliğini koruyor, esasen artık hiç kimse bu dönüşümden muaf değil." değerlendirmesinde bulundu.

İstihdam Araştırmaları Enstitüsü (IAB) verilerine göre Almanya'da her 4 şirketten 1'inin yapay zeka kullandığını kaydeden Nahles, kurum olarak dijital eğitim programlarıyla şirketlere bu dönüşümde destek verdiklerini ifade etti.

Genç işsizliği ve ekonomik belirsizlik

Nahles, genç neslin kötüleşen istihdam beklentilerine değinerek, çıraklık ve mesleki eğitim kontenjanlarının bu yıl yüzde 6 azalarak yaklaşık 31 bine gerilediğini, başvuran sayısının ise arttığını vurguladı.

Ekonomik tahminlerdeki yukarı yönlü beklentilerin iş gücü piyasasına yansımasının zaman alacağını aktaran Nahles, "Piyasadaki belirsizlik açık iş pozisyonlarına da yansıyor. Ekonomik toparlanma yılbaşında istikrar kazansa bile bunun iş gücü piyasasına ulaşması yarım yılı bulur. Bu dönüşüm muhtemelen 2027 yazından önce gerçekleşmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Almanya'da işsiz sayısında 2022'den bu yana 580 bin kişilik artışın kısa vadede öncelikli sorun olduğunu aktaran Nahles, ancak 5 yıl içinde ülkenin en büyük "mega sorununun" nitelikli iş gücü kıtlığı olacağını kaydetti.

Nahles, demografik değişim nedeniyle Almanya'nın her yıl net 500 bin çalışan kaybettiğini ve Avrupa içi göçün artık yetersiz kaldığını belirterek, Avrupa Birliği (AB) dışı ülkelerden nitelikli iş gücü çekilmesinin zorunlu olduğuna işaret etti.

Kaynak: AA