Fed Üyesi Schmid: Enflasyon Endişeleri Faiz İndirimine Karşı Oy Verdi

NEW ABD Merkez Bankasının ( Fed ) Kansas City Şubesi Başkanı ve Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Üyesi Jeffrey Schmid, bu hafta yapılan faiz indirimine karşı yönde oy kullanmasına gerekçe olarak enflasyona dair endişeleri gösterdi.

Schmid, Fed'in 28-29 Ekim'de gerçekleştirilen FOMC toplantısında politika faizinin 25 baz puan düşürülmesi kararına neden karşı çıktığına yönelik açıklama yaptı.

Bu haftaki toplantıda tercihinin politika faizinin sabit tutulması olduğuna işaret eden Schmid, "Benim değerlendirmeme göre iş gücü piyasası büyük ölçüde dengede, ekonomi ivmesini koruyor ve enflasyon hala çok yüksek. Para politikasını yalnızca ılımlı ölçüde kısıtlayıcı olarak görüyorum. Bu bağlamda, bu haftaki toplantıda politika faiz oranını sürdürmeyi uygun buldum." ifadelerini kullandı.

Schmid, Kansas City Fed bölgesindeki bağlantılarıyla yaptığı görüşmelerde, maliyet artışları ve enflasyon konusundaki endişelerin yaygın olduğunu duyduğunu aktardı.

Verilerde, enflasyonun hem mal hem hizmet kategorilerine yayıldığına değinen Schmid, enflasyonun dört yılı aşkın süredir Fed'in yüzde 2'lik hedefinin üzerinde seyrettiğini vurguladı.

Schmid, "Enflasyon hala fazla yüksek olduğu için, para politikası talep büyümesine karşı durarak arzın genişlemesine ve ekonomideki fiyat baskılarının hafiflemesine alan açmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Kongresi'nin Fed'e enflasyon ile işsizlik arasındaki dengeyi yönetme sorumluluğu verdiğine işaret eden Schmid, politika faizinin 25 baz puan düşürülmesinin iş gücü piyasasındaki muhtemelen teknolojik ve demografik yapısal değişimlerden kaynaklanan sorunları gidermede fazla bir etkisi olmayacağını ancak enflasyon üzerinde kalıcı etkiler yapabileceğini savundu.

Fed, bu hafta politika faizinin 25 baz puan düşürülerek yüzde 3,75-4 aralığına indirilmesini kararlaştırmıştı.

Söz konusu karar, 2'ye karşı 10 oyla alınmıştı. Schmid, politika faizinin sabit tutulmasından, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran ise 50 baz puanlık faiz indiriminden yana olduğu için bu karara karşı yönde oy kullanmıştı.