Fed Üyesi Lisa Cook, Trump'a Dava Açtı

ABD Merkez Bankası ( Fed ) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisini görevden alma girişimini engellemek amacıyla dava açtı.

Washington'daki federal bölge mahkemesinde açılan davada, Trump'ın yanı sıra Fed Yönetim Kurulu ve Fed Başkanı Jerome Powell da davalılar arasında yer aldı.

Mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, davanın Başkan Trump'ın Cook'u görevden alma yönündeki "benzeri görülmemiş ve yasa dışı" girişimine karşı açıldığı ve bu girişimin gerçekleşmesine izin verilmesi halinde Fed Yönetim Kurulu tarihinde bir ilk olacağı belirtildi.

Dilekçede, Fed Yasası'na göre bir yönetim kurulu üyesinin görevden alınabilmesi için "haklı neden" gösterilmesi şartı olduğu, ancak Cook'un yönetim kurulu üyesi olabilmesi için gereken Senato'daki onayından önce yaptığı mortgage başvurularına dair kanıtlanmamış bir iddianın bu şartı karşılamadığı savunuldu.

Mahkemeden, Trump'ın Cook'u görevden alma girişimini "hukuka aykırı ve geçersiz" ilan etmesi ve Cook'un yönetim kurulu üyesi olarak kalmaya devam etmesi istendi.

Trump, Cook'u mortgage dolandırıcılığı yaptığı iddiasıyla görevden almıştı

ABD Başkanı Trump, hafta başında Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook'u "mortgage sözleşmelerinde yanlış beyanlarda bulunduğu" gerekçesiyle görevden aldığını açıklamıştı.

Sosyal medya hesabından Cook'a yazdığı mektubu paylaşan Trump, mektubunda Fed Yasası'nın kendisine verdiği yetkilere işaret ederek, "Fed Yönetim Kurulu üyeliği görevinden derhal alınmış bulunmaktasınız." ifadesini kullanmıştı.

Trump, söz konusu yasanın, kendisinin takdirine bağlı olarak "haklı neden" olması halinde bir yönetim kurulu üyesinin görevden alınmasını mümkün kıldığını belirterek, Cook'u görevden alması için yeterli sebep bulunduğunu kaydetmişti.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook ise yaptığı açıklamada, "Başkan Trump, yasada herhangi bir neden bulunmamasına ve bunu yapmaya yetkisi olmamasına rağmen beni 'haklı nedenle' görevden aldığını iddia etti. İstifa etmeyeceğim. 2022'den beri yaptığım gibi Amerikan ekonomisine yardımcı olmak için görevlerimi yerine getirmeye devam edeceğim." ifadesini kullanmıştı.

Lisa Cook'un avukatı Abbe Lowell da Trump'ın Cook'u görevden alma girişiminin hiçbir gerçek veya hukuki dayanağı bulunmadığını ve dava açacaklarını belirtmişti.