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Fed'in şahinleşme endişesiyle gram altın 6 bin 722 liradan işlem görüyor

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Gram altın, ABD'de güçlü ekonomik veriler ve Orta Doğu'da enerji arzı riskleri nedeniyle Fed'in sıkılaşmaya devam edebileceği endişesiyle 6 bin 722 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 33, Cumhuriyet altını 43 bin 931 liradan satılıyor.

Gram altın, güne değer kaybıyla başlamasının ardından 6 bin 722 liradan işlem görüyor.

Dün gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,6 azalışla 6 bin 730 liradan tamamlamıştı.

Güne satıcılı başlayan gram altın saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 6 bin 722 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 33 liradan, Cumhuriyet altını 43 bin 931 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, yüzde 0,2 düşüşle 4 bin 279 dolardan işlem görüyor.

ABD'de ekonomik aktivitenin gücünü koruduğuna işaret eden veriler ve Orta Doğu'da enerji arzına yönelik risklerin uzayabileceğine yönelik endişelerle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkılaşmaya devam edebileceği tahminleri, yükselen tahvil faizleri ve dolar endeksi altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.

Analistler, ABD'de ekonomi güçlü kalırken enerji faturasının yükselmesinin Fed'i şahin kanada doğru ittiğini belirterek, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın gelecek ay politika faizini 25 baz puan artırma ihtimalinin yüzde 70'e yükseldiğini kaydetti.

ABD ve Çin arasında kasım ayında sona erecek Busan mutabakatının 10 Ocak'a kadar uzatılması da dolar endeksinin 100 seviyesinin üzerinde tutunmasına neden oluyor.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin izleneceğini ifade eden analistler, yurt dışında ise ABD'de cari işlemler dengesi, inşaat izinleri ve yeni konut satışlarının takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA
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