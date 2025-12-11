FED'in faiz kararına altının ilk tepkisi: İşte gram ve çeyreğin fiyatı

ABD Merkez Bankası (FED) politika faizini 0,25 puan indirerek %3,50–%3,75 bandına çekti. Böylece piyasa beklentileri karşılanmış oldu. FED'in üç ayda bir yayımlanan noktasal tahminlerinde üyeler, 2026 sonunda faizin %3,4 seviyesine ineceğini öngördü. Bu da önümüzdeki dönemde 1 veya 2 faiz indirimi daha yapılabileceğine işaret ediyor.

DOLAR ENDEKSİ 6 HAFTANIN DİBİNDE

Faiz kararının ardından dolar endeksi hızlı şekilde gerileyerek 98,60 seviyesine indi. Bu seviye son altı haftanın en düşük hareketi oldu.

ALTINDA KAR SATIŞLARI

Kararın ardından ons altın dün %0,50 yükselerek 4.228 dolar seviyesinde kapanmıştı. Ancak sabah işlemlerinde geri çekilme yaşandı ve TSİ 06.10 itibarıyla ons fiyatı 4.215 dolara düştü.

Türkiye piyasalarında ise:

11 Aralık 2025 gram altın: 5.775 TL

Kapalıçarşı gram altın satış: 5.865 TL

Çeyrek altın: 9.555 TL

FED kararının beklentilere paralel gelmesi nedeniyle altın tarafında kâr satışlarının etkili olduğu belirtiliyor.

OCAK AYINDA "DURMA" SİNYALİ

Ekonomistler, hükümet kapanması nedeniyle geciken verilerin politika yönünü belirleyeceğini belirterek şunları aktardı: "FED net bir yön vermedi. Bu nedenle ocakta faizlerin sabit kalma ihtimali %78 seviyesine çıktı. Bu da FED'in gevşeme sürecinde kısa vadeli bir fren işareti olarak görülüyor."

UZUN VADEDE ALTIN İÇİN YUKARI YÖNLÜ BEKLENTİ

Analistler, faiz indiriminin büyük ölçüde fiyatlandığını ifade ederken; FED Başkanlığı'ndaki değişim ihtimali, yeni faiz indirim politikaları, doların zayıflaması ve jeopolitik riskler nedeniyle uzun vadede altının yeniden yükseliş trendine girebileceğini değerlendiriyor.

2026 ALTIN TAHMİNLERİ: 4.700 DOLAR SENARYOSU

ABD'li finans kuruluşu Wells Fargo, 2026 için altın fiyatlarında yeni rekor beklentisini açıkladı. Raporda: