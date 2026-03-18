Fed faiz oranını sabit tuttu

ABD Merkez Bankasının (Fed) ekonomiye ilişkin tahminleri, bu yıl hala tek faiz indirimi öngörüldüğünü ortaya koydu.

İki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit bırakan Fed, ekonomiye yönelik tahminlerini de açıkladı.

Fed, federal fon oranına ilişkin tahminini bu yıl sonu için geçen yıl aralık ayında öngördüğü yüzde 3,4'te sabit tuttu.

Banka, federal fon oranına ilişkin 2027 ve 2028 yılı tahminlerini de yüzde 3,1 olarak korurken, uzun dönem ortalama faiz beklentisini ise yüzde 3'ten yüzde 3,1'e çıkardı.

Söz konusu tahminler, Fed'in 2026'da bir faiz indirimi öngörmeye devam ettiğinin sinyalini verdi.

Bankanın enflasyon tahminleri ise bu yıl için yüzde 2,4'ten yüzde 2,7'ye, 2027 için yüzde 2,1'den yüzde 2,2'ye çıkarılırken, 2028 için yüzde 2'de sabit bırakıldı.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek enflasyona ilişkin tahminler de bu yıl için yüzde 2,5'ten yüzde 2,7'ye, 2027 için yüzde 2,1'den yüzde 2,2'ye yükseltildi. Çekirdek enflasyon tahmini 2028 için yüzde 2 olarak korundu.

Büyüme tahminlerinde yukarı yönlü revizyon

ABD ekonomisinin büyüme tahmini, bu yıl için yüzde 2,3'ten yüzde 2,4'e, 2027 için yüzde 2'den yüzde 2,3'e ve 2028 için yüzde 1,9'dan yüzde 2,1'e yükseltildi.

İşsizlik oranına ilişkin tahminler ise bu yıl için yüzde 4,4 ve 2028 için yüzde 4,2'de bırakılırken, 2027 için yüzde 4,2'den yüzde 4,3'e çıkarıldı.