Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

ABD Merkez Bankası (Fed), ülkenin çoğu bölgesinde ekonomik faaliyetin hafif ila ılımlı düzeyde büyüdüğünü, fiyatların ise ılımlı artışını sürdürdüğünü bildirdi.

Fed, Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı Bej Kitap raporunun kasım sayısını yayımladı.

Raporda, Fed'in 12 bölgesel şubesinden 8'inin ekonomik faaliyette hafif ila ılımlı düzeyde büyüme bildirdiği, 4 bölgede ise değişim kaydedilmediği belirtildi.

Tüketici harcamalarında çok az değişiklik olduğuna işaret edilen raporda, hane halklarının fiyatlara duyarlılığını koruduğu ve zorunlu olmayan harcamalarında giderek daha seçici davrandığı ifade edildi.

Raporda, turizm ve seyahat faaliyetlerinin güçlü seyrettiği, eğlence ve konaklama sektörlerindeki harcamaların ise genel olarak karmaşık bir görünüm sergilediği, yüksek akaryakıt fiyatları ve faiz oranları nedeniyle otomobil satışlarının ivme kaybettiği ifade edildi.

Maliyetlerin karşılanabilirliğine ilişkin sorunların talebi baskılamasıyla konut sektöründeki faaliyetlerin zayıfladığı, ticari gayrimenkul piyasasında ise karmaşık bir görünüm izlendiği belirtilen raporda, yüksek borçlanma ve inşaat maliyetleri nedeniyle inşaat faaliyetlerinin gerilediği belirtildi.

Raporda, birkaç sanayi kolundaki güçlü talebin, tüketiciye yönelik ve konutla bağlantılı ürünlerdeki zayıflığı telafi etmesiyle imalat sanayisinde genel olarak ılımlı büyüme kaydedildiği, düzensiz talep, kapasite ve altyapı kısıtlamalarıyla artan maliyet baskılarına rağmen taşımacılık faaliyetlerinin de ılımlı büyüdüğü bildirildi.

Hava koşullarından kaynaklanan aksaklıklar nedeniyle limanlardaki yük hacminin hafif gerilediği, veri merkezleriyle bağlantılı ithalatın ise arttığı belirtilen raporda, enerji sektörü faaliyetlerinin ılımlı büyüdüğü ancak yüksek jeopolitik, politika ve maliyet belirsizliklerinin bu alandaki yatırımları sınırlamaya devam ettiği değerlendirmesine yer verildi.

Raporda, bankacılık koşullarının genel olarak çok az değiştiği, kredi talebinin zayıf seyrini koruduğu, finans dışı hizmet faaliyetlerinin ise hafif arttığı belirtildi.

Konut ve diğer temel ihtiyaçlara ilişkin yüksek maliyetlerin hane halkı bütçelerini zorladığına işaret edilen raporda, bu durumun sosyal hizmetlere yönelik talebi artırdığı ve kar amacı gütmeyen kuruluşların kapasitesini zorladığı kaydedildi.

Raporda, bölgelerin çoğunluğunun ekonomik faaliyette hafif ila ılımlı düzeyde büyüme beklediği bildirildi.

İstihdam hafif arttı

İstihdam seviyelerinin genel olarak hafif arttığı belirtilen raporda, birçok şirketin çalışan sayısının istikrarlı olduğu ve işe alımların ağırlıklı olarak işten ayrılan çalışanların yerini doldurmak amacıyla yapıldığı, yalnızca az sayıda şirketin kayda değer istihdam artışı bildirdiği belirtildi.

Raporda, çeşitli sektörlerdeki temsilcilerin iş gücü talebinin istikrarlı seyrettiğini veya arttığını ifade ettiği, birçok şirketin belirsizlik ve tüketici harcamalarındaki zayıflama nedeniyle işe alım konusunda temkinli davrandığı bilgisi verildi.

Ücretler ve yan hakların ılımlı artış göstererek önceki raporlama dönemindeki sınırlı artışların üzerine çıktığı belirtilen raporda, bu yükselişte özellikle doldurulması zor pozisyonlarda yoğunlaşan ücret artışı baskısının etkili olduğu, yaşam maliyetine göre yapılan ücret ayarlamaları ve yan hak giderlerindeki artışların da belirleyici olduğu kaydedildi.

Girdi maliyetlerindeki artış satış fiyatlarındaki artışı aştı

Raporda, fiyatların önceki raporlama döneminde olduğu gibi genel olarak ılımlı artış gösterdiği belirtildi.

Çeşitli sektörlerdeki temsilcilerin enerji, taşımacılık, sağlık hizmetleri, sigorta ve tarifelerden kaynaklanan giderler nedeniyle maliyet baskısının devam ettiğini bildirdiği aktarılan raporda, ham maddeler, metaller, navlun ücretleri ve özel nitelikli ithal ürünlerin de işletmelerin faaliyet maliyetleri üzerindeki baskıya katkıda bulunduğu ifade edildi.

Raporda, rekabet baskısının ve müşterilerin fiyatlara duyarlılığının şirketlerin artan maliyetleri tamamen satış fiyatlarına yansıtma imkanını sınırladığı, girdi maliyetlerindeki artışın genel olarak satış fiyatlarındaki artışın üzerinde gerçekleştiği belirtildi.

Fed'in raporunda, sektör temsilcilerinin hem giderlerin hem de fiyatların gelecek aylarda yükselmeye devam etmesini beklediği bildirildi.

Kaynak: AA