FED Faiz Oranını Sabit Tutma Kararı Aldı

FED Faiz Oranını Sabit Tutma Kararı Aldı
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ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tutma kararı aldı. Karar, 9'a 2 oyla alındı.

FED, politika faizini beklentiler doğrultusunda değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu.

ABD Merkez Bankası'ndan ( Fed ), yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının 2'ye karşı 9 oyla alındığı bildirildi. Açıklamada, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyeleri Michelle Bowman ile Christopher Waller'ın söz konusu karara karşı oy kullandığı ve politika faizinin 25 baz puan düşürülmesinden yana olduğu kaydedildi. Fed'in açıklamasında, bankanın hedeflerinin desteklenmesi amacıyla federal fon oranı hedef aralığının yüzde 4,25-4,50 arasında sabit tutulmasına karar verildiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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