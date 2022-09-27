Fatsa-Japonya iş birliğinde 300 kadına iş imkanı

Son teknoloji makine ve ekipmanlarla donatılan ve Japonya Büyükelçiliği ve Fatsa Belediyesi iş birliği ile Fatsa Halk Eğitim Merkezi'nde hayata geçirilen 'Mesleki Eğitim Atölyesi Projesi' sayesinde şu ana kadar 200 kadına iş imkanı sağlandı.

Son teknoloji makine ve ekipmanlarla donatılan ve Japonya Büyükelçiliği ve Fatsa Belediyesi iş birliği ile Fatsa Halk Eğitim Merkezi'nde hayata geçirilen 'Mesleki Eğitim Atölyesi Projesi' sayesinde şu ana kadar 200 kadına iş imkanı sağlandı.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Fatsa-Japonya iş birliğinde yürütülen "Kadınlar İçin Mesleki Eğitim Projesi" sayesinde yıl sonuna kadar 300 kadına iş imkanı sunacaklarını söyledi. 'Türk-Japon ortaklığı' adı altında bir ilke imza atılan projenin devamını da getirmeyi planladıklarını belirten Başkan Kibar, "Fatsa Organize Sanayi Bölgemizin (OSB) en büyük yatırımlarından biri tekstil yatırımı üzerinedir. Yatırımcılarımızı ziyaret ettiğimizde onların bizlere kalifiye eleman bulamadıklarını söylemesi ile bizler de bir atölye kurma planı ortaya koyduk. Bizim projemiz, Türk-Japon ortaklığı adı altında Türkiye'de 730 proje içerisinden 10 tane hibe almaya hak kazanan projelerden bir tanesi oldu. Fatsa Belediyemiz ve Milli Eğitim Müdürlüğümüz

çatısı altında halk eğitim merkezinde istihdam atölyesi olarak kurmak ve hizmete sunmaktan son derece memnunuz. Teorik anlamda 200'e yakın vatandaşımız kurs alarak istihdam sahibi oldu. Yıllık 300 kişinin istihdam edileceği bu güzel projenin ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. OSB'deki kalifiye eleman eksikliğimizi bu proje ile sonlandırmayı hedefliyoruz. Burada eğitimlerini alan kardeşlerimiz istihdam garantili işlerine OSB'de başlamış olacaklar. Projeye toplamda 1,5 milyon dolar hibe alındı. Türk-Japon ortaklığı adı altında bir ilke imza atılan projenin devamını da getirmeyi planlıyoruz" dedi.

Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya ise, "Fatsa Belediyesi, Japonya ve Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak istihdama destek veren bir projede olmak son derece önemli. Bu proje bölgedeki en önemli projelerden birisidir. Halk eğitim merkezleri insanlara meslek öğretirken aynı zamanda istihdama yönelik kurslara da destek veriyor. İlçe Milli Eğitim olarak istihdama yönelik projelerde yer almak bizim için son derece önemli" diye konuştu. - ORDU