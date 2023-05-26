Fatsa Çevre Yolu Yatırım Programına Alındı

Ordu'nun Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, çevre yolunun artık ilçenin bir problemi olmaktan çıktığını belirterek, "Ünye Çevre Yolu nasıl yapıldıysa, Ordu Çevre Yolu nasıl yapıldıysa, 'doldurulamaz' denilen havaalanı nasıl doldurulup yapıldıysa, Fatsa Çevre Yolu da yapılacaktır" dedi.

Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Fatsa Çevre Yolu'nun sadece ilçenin değil Karadeniz Bölgesi ve Ordu'nun problemi olduğunu söyledi. Başkan Kibar, "Hatta Ukrayna-Rusya savaşından sonra Karadeniz Sahil Yolu'nun çok ciddi bir lojistik yol olması hasebiyle Fatsa Çevre Yolu ülkenin bir problemi haline geldi. Fatsa Çevre Yolu'nun başlaması ile ilgili ilk güzel haberi Milli Eğitim Bakanımız, sonrasında da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Ordu ziyaretinde bu yılın yatırım programına alınacağı söylemişti. Bu çok önemliydi çünkü Fatsa Çevre Yolu, Ünye ve Ordu Çevre Yolu'na bakıldığında çok daha maliyetli bir yol. 23 kilometre güzergahtan geçecek olan çevre yolunun 11 buçuk kilometresi tünellerle, 8 kilometresi ise viyadük ile geçiyor. Bugünkü toplam yatırım miktarı 20 milyar TL'nin üzerinde, bu yıl başlasa ve sınırsız ödenek gelse minimum 10 yıl sürecek bir yatırım programından bahsediyoruz. O yüzden öncelikli kısmı bence çevre yolunun yatırım programına alınıp başlanılması kısmıydı. Etüt kısmı çok uzun sürmüştü çünkü maliyetli bir yol olması hasebiyle çok uzun süren bir etüt çalışması olmuştu ve bu yıl içerisinde yatırım programından gerekli bütçenin Fatsa Çevre Yoluna aktarılacak olması başta Fatsa'da olmak üzere tüm Ordulular hemşerilerimizi mutlu etmiştir" dedi.

"Sürecin sıkı bir şekilde takipçisi olacağız"

Fatsa Çevre Yolu'nun çok büyük bir proje olduğunu söyleyen Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, "Ünye ve Ordu Çevre Yolu nasıl yapıldıysa, 'doldurulamaz' denilen havaalanı nasıl doldurulup yapıldıysa, 900 yataklı bir şehir hastanesi bir yıl önce başlanıp bundan altı ay sonra açılacak duruma nasıl gelecekse işte 'Ordu'ya Üniversite mi olur?' Denilip bugün Ordu'ya bir üniversite nasıl kurulduysa, Ünye'nin, Fatsa'nın, Ordu'nun OSB'lere hayal bile edilemez iken, bugün Fatsa OSB'sinde 8 bin den fazla insanın istihdam edilmesi nasıl sağlandı ise Fatsa Çevre Yolu AK Parti iktidarımız, Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde başlatılıp tamamlandığı günleri de hep beraber göreceğimize inanıyorum. O yüzden muhalefet Fatsa Çevre Yolu denildiğinde çok rahat taahhütte bulunuyor olabilir ama Fatsa Çevre Yolu'nun 20 milyar TL'lik bir yatırım programının yatırım bütçesinin olması gerektiğinin ve 10 yıllık bir süreçte aksamadan bu yatırımın her yıl düzenli olarak bu kaynakların gelmesi gerektiğinin çok farkında olduğunu düşünmüyorum. Sonuç olarak inşallah çok kısa bir süre içerisinde Fatsa çevre yolumuz başlar, bizler de bunun çalışmasına ve kaynaklarının üretilmesine yönelik özellikle Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer öncülüğünde bu sürecin sıkı bir şekilde takipçisi olacağız" şeklinde konuştu. - ORDU

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