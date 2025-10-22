Fatih Erbakan ve Ali Babacan, asgari ücret için rakam önerdi

2026 yılı asgari ücretiyle ilgili tartışmalar sürerken, Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan ve DEVA Partisi lideri Ali Babacan farklı rakamlar açıkladı. Erbakan asgari ücretin 45 bin TL olması gerektiğini söylerken, Babacan en az 33 bin TL olabileceğini ifade etti.

"FAİZE GİDEN YILLIK 2 TRİLYON TL'NİN..."

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, kamudaki israfın önlenmesi ve faiz giderlerinin azaltılması halinde asgari ücretin rahatlıkla artırılabileceğini savundu. Erbakan, yaptığı açıklamada "Kamudaki israfa, yüksek şatafata giden harcamalardan kısılırsa, sadece faize giden yıllık 2 trilyon TL'nin çok az bir kısmıyla bile asgari ücreti işverene yük getirmeden 45 bin TL'ye çıkarmak mümkün olur" dedi.

"45 BİN TL ADİL BİR RAKAM"

Erbakan, bu rakamı belirlerken hem enflasyon artışını hem de Türkiye'nin büyüme payını dikkate aldıklarını belirterek "Yüzde 50 artış zaten 33 bin TL yapıyor. Ancak büyümeden gelen pay da eklenmeli. Ayrıca iki asgari ücretlinin toplam geliri bir hanede yoksulluk sınırını karşılamalı. Bu yüzden 45 bin TL adil bir rakam" ifadelerini kullandı.

BABACAN: EN AZ 33 BİN TL OLMASI GEREKİYOR

Haberler.com stüdyosunda Haber Müdürü Olgun Kızıltepe ve sunucu Melis Yaşar'ın sorularını yanıtlayan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise yaptığı açıklamada, TÜİK verilerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek asgari ücretin en az 33 bin TL seviyesine çıkarılması gerektiğini belirtti. Babacan, hesabını şöyle açıkladı: "Geçen seneden yüzde 15'lik bir hak var. Bunun üzerine bu senenin enflasyonu eklendiğinde yüzde 45 ediyor. Ekonomik büyümeden gelen yüzde 5 payı da koyduğumuzda toplam yüzde 50 artış gerekiyor. Yani 22 bin liralık mevcut ücretin en az 33 bin liraya çıkması lazım."

"BU HESAP TÜİK RAKAMLARINA GÖRE YAPILDI"

Ancak Babacan, TÜİK'in enflasyon verilerine güvenilemeyeceğini vurgulayarak "Bu hesap TÜİK rakamlarına göre yapıldı. Halbuki TÜİK doğruyu söylemiyor. Gerçek enflasyonu hesaplayacak kurumsal mekanizmalar oluşturulmalı" dedi.

ASGARİ ÜCRET BEKLENTİSİ ARTIYOR

Siyasi partilerin farklı önerilerle gündeme geldiği süreçte, Aralık ayında başlayacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları öncesinde kamuoyunun beklentisi de yükseliyor. Ekonomistler, enflasyon oranı ve büyüme verilerinin açıklanmasının ardından rakamların daha netleşeceğini belirtiyor.