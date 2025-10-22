Haberler

Fatih Erbakan ve Ali Babacan, asgari ücret için rakam önerdi

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Fatih Erbakan ve Ali Babacan, asgari ücret için rakam önerdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2026 yılı asgari ücretine ilişkin açıklamalarda bulunan Fatih Erbakan, kamudaki israfın önlenmesi halinde asgari ücretin 45 bin TL'ye çıkarılabileceğini söyledi. Ali Babacan ise TÜİK verilerine göre yapılan hesaplamayla ücretin en az 33 bin TL olması gerektiğini belirterek, "Gerçek enflasyon açıklanmadıkça adil bir artış yapılamaz" dedi.

2026 yılı asgari ücretiyle ilgili tartışmalar sürerken, Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan ve DEVA Partisi lideri Ali Babacan farklı rakamlar açıkladı. Erbakan asgari ücretin 45 bin TL olması gerektiğini söylerken, Babacan en az 33 bin TL olabileceğini ifade etti.

"FAİZE GİDEN YILLIK 2 TRİLYON TL'NİN..."

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, kamudaki israfın önlenmesi ve faiz giderlerinin azaltılması halinde asgari ücretin rahatlıkla artırılabileceğini savundu. Erbakan, yaptığı açıklamada "Kamudaki israfa, yüksek şatafata giden harcamalardan kısılırsa, sadece faize giden yıllık 2 trilyon TL'nin çok az bir kısmıyla bile asgari ücreti işverene yük getirmeden 45 bin TL'ye çıkarmak mümkün olur" dedi.

"45 BİN TL ADİL BİR RAKAM"

Erbakan, bu rakamı belirlerken hem enflasyon artışını hem de Türkiye'nin büyüme payını dikkate aldıklarını belirterek "Yüzde 50 artış zaten 33 bin TL yapıyor. Ancak büyümeden gelen pay da eklenmeli. Ayrıca iki asgari ücretlinin toplam geliri bir hanede yoksulluk sınırını karşılamalı. Bu yüzden 45 bin TL adil bir rakam" ifadelerini kullandı.

BABACAN: EN AZ 33 BİN TL OLMASI GEREKİYOR

Haberler.com stüdyosunda Haber Müdürü Olgun Kızıltepe ve sunucu Melis Yaşar'ın sorularını yanıtlayan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise yaptığı açıklamada, TÜİK verilerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek asgari ücretin en az 33 bin TL seviyesine çıkarılması gerektiğini belirtti. Babacan, hesabını şöyle açıkladı: "Geçen seneden yüzde 15'lik bir hak var. Bunun üzerine bu senenin enflasyonu eklendiğinde yüzde 45 ediyor. Ekonomik büyümeden gelen yüzde 5 payı da koyduğumuzda toplam yüzde 50 artış gerekiyor. Yani 22 bin liralık mevcut ücretin en az 33 bin liraya çıkması lazım."

"BU HESAP TÜİK RAKAMLARINA GÖRE YAPILDI"

Ancak Babacan, TÜİK'in enflasyon verilerine güvenilemeyeceğini vurgulayarak "Bu hesap TÜİK rakamlarına göre yapıldı. Halbuki TÜİK doğruyu söylemiyor. Gerçek enflasyonu hesaplayacak kurumsal mekanizmalar oluşturulmalı" dedi.

ASGARİ ÜCRET BEKLENTİSİ ARTIYOR

Siyasi partilerin farklı önerilerle gündeme geldiği süreçte, Aralık ayında başlayacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları öncesinde kamuoyunun beklentisi de yükseliyor. Ekonomistler, enflasyon oranı ve büyüme verilerinin açıklanmasının ardından rakamların daha netleşeceğini belirtiyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Ekonomi
İzmir'de korkutan patlama! 2 katlı bina yıkıldı, yaralılar var

İzmir'de patlama! Bina yıkıldı, yaralılar var
2 bin yıllık tehlike 'Ben buradayım' dedi: 7.2'lik deprem üretebilir

2 bin yıllık tehlike 'Ben buradayım' dedi: 7.2'lik deprem üretebilir
Özgür Özel, kurultay sürecinin iptalini isteyen Lütfü Savaş'a sert çıktı

Çok sert sözler! Özel'den Lütfü Savaş'ın kurultay hamlesine yanıt
Londra'da kahvesini kanalizasyona döken Türk kökenli kadına 150 sterlin ceza

Kalan kahvesini kanalizasyona döktü, binlerce lira ceza kesildi
Haberler.com
500

Yorumlar (11)

Haber Yorumlarıozgurilhan89:

sizi kim ciddiye alıyor siz başa gelseniz de aynısı olacaksınız

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıvatandaş:

600 vekil var asgari ücretin on katından fazla maaş alıyorlar. bu adamlar bizi düşünmez tiyatro yapıyorlar. yunan da bile vekil dört katı alıyor varın siz hesap yapın.

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıSerkan Basar:

Patronlar 100 de 500 Karla Çaktıkları Ürünlerden İşçisine 100 de 10 versin sorun kalmaz

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıt9tjh5kb2y:

bol kseden sovuruyorsunuz. seçime bir ay kala reis e yalakalıga başlıyorsunuz

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Çok doğru Trampın dostları

yanıt2
yanıt2
Haber Yorumlarıİbrahim Coşkun:

bu olsun tabiki ama devlet karşılasın yarısını yoksa Türkiye’den Mısır a çok giden olur

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

bence 50 000 tl. olmalı

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
41 yıllık saat devi iflas koruma başvurusunda bulundu

Rekabeti kaybetti! 41 yıllık saat devi iflasın eşiğinde
Türkiye'yi terk ettiğine bin pişman: Olmuyor, dönmek istiyorum

Türkiye'yi terk ettiğine bin pişman: Olmuyor, dönmek istiyorum
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si uçuşa geçti

Sahibi olduğu takım uçuşa geçti, durdurulamıyor
Kıvanç Tatlıtuğ ile komşu oldu! Çağatay Ulusoy'un yeni adresi

Şehirden kaçtı, taş fırınlı köy evine yerleşti
Fenerbahçe'de Fred dönemi kapandı

Fenerbahçe'de Fred dönemi kapandı
AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu

AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu
41 yıllık saat devi iflas koruma başvurusunda bulundu

Rekabeti kaybetti! 41 yıllık saat devi iflasın eşiğinde
Türkiye'yi terk ettiğine bin pişman: Olmuyor, dönmek istiyorum

Türkiye'yi terk ettiğine bin pişman: Olmuyor, dönmek istiyorum
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si uçuşa geçti

Sahibi olduğu takım uçuşa geçti, durdurulamıyor
E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor

E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor
İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...

İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...
Kızarmış tavuktaki büyük tehlike

Uzmanlar uyardı: Evinize sokmayın
En mutlu günleri zehir oldu! Dev avize gelinin üzerine düştü

En mutlu günleri zehir oldu! Dev avize gelinin üzerine düştü
Rakam inanılmaz: 1 ayda altından kazandığı paraya bakın

Rakam inanılmaz: 1 ayda altından kazandığı paraya bakın
Bagaj yüklerken milyonların gönlünü kazandı

Bagaj yüklerken gönülleri kazandı! Cilveli rampacı artık bir fenomen
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.