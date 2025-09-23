Fasulye Pazarında Üretici ve Tüccarın Yüzü Güldü

Haberler

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde kurulan fasulye pazarında, kilogram fiyatlarının 35-40 TL arasında değişmesiyle üreticiler ve tüccarlar memnun. Üretim karşılığını bulurken, nakliye düzenliliği ticaretin hareketliliğini artırıyor.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde kurulan fasulye pazarında üretici, tüccar ve nakliyeciler bir araya gelerek sezonun durumunu değerlendirirken, kilogramı 35-40 TL arasında değişen fasulyenin üreticilerin ve satıcıların yüzünü güldürdüğü belirtildi.

Pazarda fasulyenin kilogram fiyatının 35 ile 40 lira arasında seyrettiği gözlemlenirken, bu fiyat aralığının hem üreticiyi hem de tüccarı memnun ettiği belirtildi. Üreticiler, emeklerinin karşılığını aldıklarını ifade ederken; tüccarlar da piyasadaki istikrarlı fiyatların ticareti canlı tuttuğunu dile getirdi.

Nakliyeciler ise ürünlerin bölge içi ve dışına düzenli şekilde sevkiyatının yapılmasının, pazardaki hareketliliğe katkı sağladığını vurguladı. Fasulye ticaretinde oluşan bu denge sayesinde hem üreticilerin hem de tüccarların kazançlı çıktığı ifade edildi.

Şuhut'taki fasulye pazarında bu sezonun son 1 ayda bereketli geçtiği ve piyasanın olumlu yönde seyrettiği kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
