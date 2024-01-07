FAST bakımda mı? FAST bakımı ne zaman, saat kaçta bitecek? FAST sistemi çalışmıyor mu, neden?

FAST bakımda mı? Sorusu, birçok banka kullanıcı tarafından merak edilmekte ve para gönderecek olan kişiler tarafından yaşanılan sorunların ardından arama motorlarında araştırılmaktadır. Ziraat, Garanti, QNB Finansbank, Enpara, Halkbank, Akbank, İş Bankası, Fibabanka ve daha birçok farklı banka üzerinde FAST sistemi çalışmıyor mu, neden? Sorusuna yanıt aranmakta. Peki, FAST bakımda mı? FAST bakımı ne zaman, saat kaçta bitecek?

FAST SİSTEMİ BAKIMDA MI?

7 Ocak Pazar günü Fonların Anlık ve Sürekli Transferi yani "FAST sistemi 21.00 ile 00.00 saatleri arasında planlı bakım için devre dışı bırakıldı. Aynı zamanda, sistem yarın da 20.00 ile 22.30 saatleri arasında bakım çalışmalarına tabi tutulacaktır. Bu süre zarfında, aynı bankalar arasında para transferi mümkün olacak; ancak, sistem diğer bankalar arasındaki para transferine izin vermeyecektir. Daha sonra sistem, güncellemeler ve performans iyileştirmeleri ile kullanıcılara daha iyi hizmet sunmaya devam edecektir.

NEDEN FAST İLE PARA GÖNDEREMİYORUM?

7 Ocak Pazar akşamı FAST yapmakta sorun yaşamakta olan birçok kullanıcı bulunuyor. 7 Ocak Pazar günü Fonların Anlık ve Sürekli Transferi yani "FAST" sisteminin bakıma girdiği bilinmektedir. Bu nedenle birçok kullanıcı FAST sistemi üzerinden para gönderemeyebilir. FAST sistemi yerine yapılacak olan havale ve EFT'ler ise bugünün mesai saatleri dışında olması nedeniyle 8 Ocak Pazartesi sabah saatlerinde gerçekleşecek şeklinde havale ve EFT işlemi oluşturabilir.