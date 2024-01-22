Kripto para piyasasının önemli isimlerinden biri olan Faruk Fatih Özer'in aldığı ceza yılı, kamuoyu tarafından merakla bekleniyordu. Faruk Fatih Özer hakkında verilen karar açıklandı. Arama motorlarında Faruk Fatih Özer davası son durum sorgulatılıyor. Peki, Faruk Fatih Özer kaç yıl ceza aldı? Thodex Faruk Fatih Özer davası son durum ne? Detaylar haberimizde...

FARUK FATİH ÖZER KAÇ YIL CEZA ALDI?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından binlerce kişinin mağdur edildiği kripto para borsası Thodex'e ilişkin yürütülen ikinci soruşturma tamamlandı. Hazırlanan 120 sayfalık iddianamede Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 21 şüphelinin 11 bin 462 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

THODEX DAVASI SON DURUM NE?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın binlerce kişinin mağdur edildiği kripto para borsası Thodex'e ilişkin yürüttüğü ikinci soruşturma tamamlandı. Faruk Fatih Özer'inde aralarında bulunduğu 21 şüpheli hakkında 120 sayfalık iddianame düzenlendi. Fatih Faruk Özer'le birlikte 7 şüpheli örgüt yöneticisi, 13 şüpheli ise örgüt üyesi olmakla suçlandı. Mali Suçları Araştırma Kurulu, Thodex'in veri tabanını mercek altına alarak sistem üzerinden yapılan her işlem incelendi. Hazırlanan rapora göre vurgunun miktarı 94 milyon TL olarak kaydedildi. Mağdurların parasının büyük kısmının kripto paraya dönüştürülerek yurt dışındaki borsalara aktarıldığı da tespit edildi. Şüphelilerin yakınları üzerine bir altın şirketi kurduğu da belirlendi. Hiçbir faaliyeti olmayan bu şirket aracılığıyla da fiziki altın alındı. 572 kişinin müşteki sıfatıyla yer aldığı iddianame gönderildiği mahkeme tarafından kabul edilmesinin ardından başlayacak.