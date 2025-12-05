FAO: Küresel gıda fiyatları kasımda yüzde 1,2 geriledi

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), küresel gıda fiyatlarının süt ve şeker gibi temel gıda maddelerindeki düşüşle kasımda yüzde 1,2 gerileyerek art arda düşüşünü üçüncü aya taşıdığını bildirdi.

FAO'dan yapılan açıklamaya göre, gıda ürünlerinin uluslararası fiyatlarındaki aylık değişimin izlendiği FAO Gıda Fiyat Endeksi, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,2 düşerek 125,1 puan oldu.

Endeksin, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından Mart 2022'deki rekor seviyesinin yüzde 21,9 altında kalması dikkati çekti. Endeks Kasım 2024'e göre ise yüzde 2,1 geriledi.

Endeks, ekimde arzdaki artışla düşmüştü. Eylülde ise şeker fiyatlarındaki düşüşün etkisi görülmüştü.

Böylece endeks art arda aylık düşüşünü üçüncü aya taşıdı.

Gıda fiyatları, kasımda tahıllar hariç süt, et, şeker ve yağ gibi temel gıda maddelerinin fiyatlarında gerilemenin etkisiyle düşüş gösterdi.

Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi, palmiye yağı dahil çoğu üründeki düşüşlerin soya yağındaki artışı dengelemesiyle yüzde 2,6 gerileyerek Temmuz 2025'ten sonraki en düşük seviyesini gördü.

Tahıl Fiyat Endeksi, buğday ve mısır gibi tahıllarda fiyat artışlarının etkisiyle aylık bazda yüzde 1,8 arttı. Buğday fiyatları Çin'den gelen potansiyel talep ve Karadeniz bölgesindeki jeopolitik gerilimler nedeniyle yüzde 2,5 arttı.

Şeker Fiyat Endeksi, küresel arzın bol olacağı beklentisiyle kasımda yüzde 5,9 geriledi.

FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi, süt üretimi ve ihracat arzındaki artıştan sonra düşen süt tozu ve tereyağı fiyatları sayesinde kasımda bir önceki aya göre yüzde 3,1 geriledi.

FAO Et Fiyat Endeksi de kümes hayvanlarında arzın bol olmasının etkisiyle yüzde 0,8 azalış kaydetti.

Tahıl üretiminde rekor bekleniyor

FAO, küresel üretim, tüketim, ticaret ve stok eğilimlerine ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı Tahıl Arz ve Talep Özeti Raporu'nu da yayımladı.

Buna göre bu yıl küresel tahıl üretimine ilişkin tahmin, önceki yıla kıyasla yüzde 4,9 artışla rekor seviye olan 3,003 milyar ton olarak değiştirildi. FAO, daha önce 2,990 milyar ton üretim bekliyordu.

FAO, küresel tahıl stoklarının yüzde 6,5 artarak rekor seviye olan 925,5 milyon tona ulaşmasını bekliyor.