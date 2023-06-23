Faiz kararı sonrası asgari ücret 24 saatte 38 dolar eridi

Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde 485 dolara denk gelen asgari ücret, dolar/TL'nin bu sabaha karşı 25,48 seviyesini görmesinin ardından 447 dolara kadar geriledi. 24 saatten az bir sürede asgari ücrette dolar bazındaki düşüş yüzde 8'e yaklaştı.

Seçimin ardından döviz kurlarında başlayan yükseliş, Merkez Bankası'nın 27 ay sonra gelen faiz artırımı kararı sonrası deyim yerindeyse pik yaptı.

ASGARİ ÜCRET DÜN 485 DOLARI GÖRMÜŞTÜ

Net asgari ücret 20 Haziran Salı günü 11 bin 402 TL olarak belirlendiğinde, o günkü kurla bu rakam 483 dolara denk geliyordu. Merkez Bankası'nın (TCMB) dünkü faiz kararı öncesinde dolar kuru 23,49'a kadar gerilerken, asgari ücret de 485 doları görmüştü.

BUGÜN 447 DOLARA GERİLEDİ

Faiz kararı sonrasında dolar kuru bu sabah 25,48'i gördü ve böylece asgari ücret 447 dolara kadar geriledi. Böylece asgari ücret 24 saat bile olmadan 38 dolar eridi. Bir günde asgari ücrette dolar bazındaki düşüş 7,8'e ulaştı.

"NET ASGARİ ÜCRET 300-400 DOLAR ARASINDA OLMALI"

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, iki hafta önce yaptığı açıklamada, net asgari ücretin 300-400 dolar arasında olması gerektiğini öne sürmüştü.

TEKRAR AÇLIK SINIRININ ALTINDA KALACAK

Döviz kurlarındaki artışın yeni enflasyon dalgasını tetiklemesiyle asgari ücretin tekrar açlık sınırının altına düşmesi bekleniyor. Türk-İş'in açıkladığı açlık sınırı, Mayıs 2023'te 10 bin 360 TL olmuştu. Yoksulluk sınırı ise 33 bin 750 TL olarak hesaplanmıştı.