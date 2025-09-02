Faiz indirimi beklentisi Bitcoin'i yeniden 110.000 dolar seviyesinin üzerine attı

Dün ABD piyasaları kapalıydı, bu nedenle küresel ekonomide sakin bir gün geçirdi. ABD piyasalarının neden kapalı olduğunu merak edenler için ise cevap 1 Eylül İşçi Bayramı. Bu sessizliği fırsat bilen Bitcoin, faiz indirimi beklentisi rüzgarını da arkasına alarak yeniden kendini 110.000 dolar seviyesinin üzerine attı.

Kripto para piyasalarının lokomotifi Bitcoin, yeni haftaya güçlü bir yükselişle başladı. 2 Eylül 2025 sabah saatlerinde dalgalı bir seyir izleyen Bitcoin, 09.45 itibarıyla 110.509 USDT seviyesine ulaştı.

Bitcoin, güne 109.237,43 USDT seviyesinden açılış yaptı. Gün içinde fiyat zaman zaman geri çekilse de en düşük 108.883,80 USDT seviyesini gördü. Ardından hızlı bir toparlanma yaşayan BTC, 110.623,97 USDT ile günün zirvesine çıktı.

Uzmanlar, Bitcoin'in 110 bin doların üzerinde kalıcı olup olmayacağının piyasa açısından kritik bir seviye. Yatırımcıların gözü ise bu hafta açıklanacak küresel ekonomik verilere ve FED'in olası faiz sinyallerine çevrilmiş durumda.

Özellikle FED tarafından gelebilecek bir faiz indirimi beklentisi altınla birlikte kripto para piyasasında da yukarı yönlü hamleyi destekliyor.

Geçtiğimiz ay Jackson Hole toplantısında konuşan Fed Başkanı Jerome Powell, yıl bitmeden yeni bir faiz indiriminin masada olabileceğini dile getirerek yatırımcıların dikkatini üzerine çekmiş, bu açıklama özellikle kripto para piyasalarında hareketliliği artırmıştı.

GÖZLER FOMC TOPLANTISINDA

Eylül ayında yapılacak Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısı da kritik bir eşik olarak görülüyor. Tahmin piyasası platformu Polymarket verilerine göre, yatırımcıların %83'ü Fed'in 0,25 puanlık bir indirime gideceğini öngörüyor. Daha radikal bir adım olan 0,5 puanlık indirim ihtimali %3,6'da kalırken, faizlerin sabit kalma olasılığı ise %13 seviyesinde.

Öte yandan bugün ABD'den gelmesi beklenen Ağustos ayı Üretim Satın Alma Müdürleri Endeksi ve Ağustos ayı ISM İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi verileri de piyasanın yönünü belirleyecek olan iki önemli gelişme olarak önümüzde duruyor. Türkiye saati ile 16.45 ve 17.00'de gelecek olan iki önemli verinin ardından akşam saatlerinde ABD Başkanı Donald Trump'ın da bir konuşma yapacak. Trump'ın konuşmasından çıkabilecek önemli mesajlar da özellikle kripto ve altın piyasasında yön belirleyici olacak.

Haberler.com / Zübeyr Bozkurt - Ekonomi
