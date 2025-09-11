Faiz İindimi, İhracatçılara Destek Artıyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TCMB'nin politika faizi indirimine ilişkin, "TCMB Para Politikası Kurulu faiz kararında politika faizinin indirilmesi ile reeskont kredisi iskonto oranı yüzde 20,33'e gerilemiş, ihracatçı firmalara net maliyet yüzde 25,52'ye düşmüştür" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) Politika Faizi kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) politika faiz oranını 250 baz puan düşürerek yüzde 40,5'e çektiğini hatırlatan Bolat, politika faizinin indirilmesi ile ihracatçıların yararlandığı reeskont kredisi iskonto oranının ise yüzde 20,33'e düştüğünü bildirdi.

Bolat, enflasyondaki düşüş, milli gelirdeki artış, dış ticaret ve cari işlemler dengesindeki iyileşmeler, finansal istikrarı sağlama yönündeki kararlı adımların, döviz rezervlerindeki artış ve toplumsal refahın adil dağılımı için sarf edilen çabaların, ekonomideki dengelenme ve istikrar sürecini güçlendirdiğini ifade etti.

Bakan Bolat, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve TCMB olmak üzere, devletimizin bütün ilgili kurum ve kuruluşları ile koordinasyon içinde Ticaret Bakanlığı olarak ihracatçıların finansman imkanlarının geliştirilmesi için çalıştıklarını ifade ederek, şu açıklamalarda bulundu:

"TCMB Para Politikası Kurulu faiz kararında politika faizinin indirilmesi ile reeskont kredisi iskonto oranı yüzde 20,33'e gerilemiş, ihracatçı firmalara net maliyet yüzde 25,52'ye düşmüştür. Bu süreçte ihracatçılarımızın desteklenmesi, finansmana erişim imkanlarının genişletilmesi ve kolaylaştırılması hususlarına hassasiyetle eğiliyoruz. Türk Eximbank, 2024 yılında ihracatçılarımıza sağladığı 48,7 milyar dolarlık destekle önemli bir güç kaynağı olmuş; 2025 yılı için bu desteği 52 milyar dolara çıkarma hedefiyle, ihracatçılarımızı küresel ticarette daha rekabetçi kılmak adına kararlılıkla yoluna devam etmektedir. Özellikle enflasyondaki düşüş, milli gelirdeki artış, dış ticaret ve cari işlemler dengesindeki iyileşmeler, finansal istikrarı sağlama yönündeki kararlı adımlarımız, döviz rezervlerindeki artış ve toplumsal refahın adil dağılımı için sarf ettiğimiz çabalar, ekonomimizdeki dengelenme ve istikrar sürecini güçlendirmektedir." - ANKARA