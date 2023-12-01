Ezine Gıda İhtisas OSB, 'Çanakkale Yeşil Sanayi Ekosistemi Projesi'ne dahil oldu

Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, 'Çanakkale Yeşil Sanayi Ekosistemi Projesi' 3. Odak Grup Toplantısı çerçevesinde, seramik, demir çelik ve ton balığı üzerine faaliyet gösteren özel şirketlerinde bulunduğu konsorsiyuma dahil oldu.

'Çanakkale Yeşil Sanayi Ekosistemi Projesi' çerçevesinde düzenlenen 3. Odak Grup toplantısına seramik, demir çelik ve ton balığı üzerine faaliyet gösteren özel şirketlerin temsilcileri, Ezine Gıda İhtisas OSB Müdürü Alper Altınok'da katıldı. Toplantı da, Ezine Gıda İhtisas OSB'de konsorsiyuma dahil oldu.

Toplantıda, Sanayide Yeşil Dönüşüm konusunda bilgiler verildi. Toplantı konsorsiyum üyelerinin görüş ve önerilerinin alınması ve bir sonraki toplantının planlanması ile sona erdi. - ÇANAKKALE