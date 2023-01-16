EYT seçim sonrasına mı kalacak? AK Parti'den iddialara yanıt geldi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, EYT'nin seçim sonrasına kalacağına yönelik iddialara yanıt verdi. Meclis'in çalışma takvimine göre sonuç alınacağını söyleyen Çelik, "Hiçbir gecikme olmayacak. Seçim sonrasına kalması gibi bir durum söz konusu değil. Bu çerçevede herkes müsterih olsun. Şubat en geç mart ayı içinde sonuçlanacaktır." dedi.

Ak Parti Sözcüsü Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Çelik, milyonların heyecanla beklediği EYT ile ilgilide konuştu.

"HİÇBİR GECİKME OLMAYACAK"

EYT'nin seçim sonrasına kalacağına yönelik iddialara yanıt veren Çelik, "EYT konusuyla ilgili önemli olan siyasi iradenin ortaya çıkmasıydı, karar verildi. Meclis'in çalışma takvimine göre sonuç çıkacaktır. Hiçbir gecikme olmayacak. Seçim sonrasına kalması gibi bir durum söz konusu değil." dedi.

"EN GEÇ MART AYI İÇİNDE SONUÇLANACAK"

Çelik sözlerine şöyle devam etti: "Bakanımız açıklama yapmıştı, Şubat veya en geç martta olacak. Kendi takvimi içerisinde yürüyor. İrade ortaya çıkmıştır. Bakanımız da gerekli açıklamayı yaptı. Bu çerçevede herkes müsterih olsun. Şubat en geç mart ayı içinde sonuçlanacaktır."

"SEÇİM İÇİN BİRKAÇ TARİH KONUŞULUYOR"

Seçim takvimi konusunda da konuşan Çelik, "Seçim takvimi meselesiyle ilgili olarak biraz geriye çekebiliriz ama bu erken seçim anlamına gelmeyecek dedim. Şimdi birkaç tane tarih konuşuluyor zaten. Bu çerçevede tam olarak tarihini somutlaştırdığımızda sizinle paylaşırım. Çok kısa bir süreli güncelleme söz konusu olacak." ifadelerini kullandı.