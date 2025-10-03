Haberler

Eylülde Gıda Fiyatları Enflasyonu Yükseltti

Eylülde Gıda Fiyatları Enflasyonu Yükseltti
Güncelleme:
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eylül ayı enflasyon verilerini değerlendirerek gıda fiyatlarının enflasyondaki etkisine vurgu yaptı. Dezenflasyon hedeflerinin devam edeceğini açıkladı.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Eylülde yüksek gerçekleşen aylık enflasyonda gıda fiyatları belirleyici oldu. Dönemsel etkilerin azalması ve uyguladığımız arz yönlü politikalarla program önceliğimiz olan dezenflasyonun devamını sağlayacağız" dedi.

Bakan Şimşek, eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Şimşek, "Eylülde yüksek gerçekleşen aylık enflasyonda gıda fiyatları belirleyici oldu. Zirai don ve kuraklık kaynaklı gıda enflasyonu uzun dönem eylül ayı ortalamasının 3 puan üzerinde gerçekleşti ve aylık enflasyona 1,1 puan katkı yaptı. Okulların başladığı eylül ayında eğitim grubu ve ilgili diğer kalemler aylık enflasyona yaklaşık 0,7 puan katkıda bulundu. Enflasyonun ana eğilimi dezenflasyonun süreceğine işaret ediyor. Dönemsel etkilerin azalması ve uyguladığımız arz yönlü politikalarla program önceliğimiz olan dezenflasyonun devamını sağlayacağız" dedi.

