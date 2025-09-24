Haberler

Eylül Ayında İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı Artış Gösterdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre, eylül ayında imalat sanayinin mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı yüzde 73,8 olarak belirlenirken, bu oran bir önceki aya göre 0,2 puan artış göstermiştir.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı'nı (KKO) yayımladı. Çalışma, eylül ayında imalat sanayinde faaliyet gösteren 1821 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar üzerinden değerlendirildi.

Buna göre, imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 73,8 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO) ise bir önceki aya göre 0,5 puan artarak yüzde

74,0 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: ANKA / Ekonomi
