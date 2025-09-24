Eylül Ayında İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı Artış Gösterdi

(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıkladığı verilere göre, imalat sanayide mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı, eylül ayında bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 73,8 oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı'nı (KKO) yayımladı. Çalışma, eylül ayında imalat sanayinde faaliyet gösteren 1821 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar üzerinden değerlendirildi.

Buna göre, imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 73,8 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO) ise bir önceki aya göre 0,5 puan artarak yüzde

74,0 seviyesinde gerçekleşti.