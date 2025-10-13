Eylül Ayında İkinci El Otomobil İlan Fiyatları Artış Gösterdi

arabam.com, eylül ayı ikinci el ilan verilerine dayanarak hazırladığı Aylık Fiyat Endeksi'ni paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamada paylaşılan ilan fiyatları baz alınarak oluşturulan arabam.com Aylık Fiyat Endeksi'ne göre, ağustosta 841 bin 782 lira olan ilan fiyatları eylülde ortalama 855 bin 467 lira oldu. Enflasyondan arındırılmış reel fiyatlar, ağustosa kıyasla yüzde 1,51düştü.

Eylülde şirket ilanlarında en çok görülen markalar sırasıyla Fiat, Renault, Ford, Volkswagen, Opel, Peugeot, Hyundai, Toyota, Citroen ve BMW oldu.

Model bazında bakıldığında ise eylülde ilanlarda en çok bulunan otomobil modelleri sırasıyla Clio, Megane, Egea, Corolla, Astra, Focus, Passat, Civic, Polo ve Corsa oldu.

Otomobil ilanlarına segment bazında bakıldığında ise ilanlarda en çok yüzde 42,71 ile C segment ve yüzde 24,14 ile B segment araçlar öne çıktı.

Eylülde 500 bin liraya kadar olan araçların ilan oranı yüzde 29 olurken, 500 bin 1-750 bin lira aralığındaki araçlar yüzde 17, 750 bin 1-1 milyon lira aralığındakiler yüzde 16, 1 milyon 1-1,5 milyon lira aralığındakiler yüzde 21, 1,5 milyon lira ve üzerindekiler ise yüzde 16 pay aldı.

Beş yaşa kadar olan araçların ilan oranı, eylülde, ağustosa göre yüzde 1 artarak yüzde 32,6'ya yükseldi. 6-9 yaş aralığındaki araçların oranı ise 0,7 puan artarak yüzde 17,5 olurken, 10-15 yaş aralığındaki araçlar için bu oran yüzde 26,6 olarak kaydedildi. 16-20 yaş aralığındaki araçlar yüzde 11 oranında pay alırken, 20 yaş ve üzerindeki araçların ilan oranı ise ağustos ayına kıyasla yüzde 1,4 puanlık düşüşle yüzde 12,5'e geriledi.

Eylülde dizel araçların ilan oranı yüzde 1,48 puan arttı

İlana giren araçlar yakıt tipine göre incelendiğinde, eylülde dizel araçların ilan oranı yüzde 1,48 puan artarak yüzde 47,68'e yükseldi.

Aynı dönemde benzinli araçların ilan oranı yüzde 0,06 puan düşüşle yüzde 37,93 olurken, LPG'li araçların oranı yüzde 1,51 puan azalarak yüzde 11,33 seviyesine geriledi. Elektrikli ve hibrit araçların ilan oranı da yükselmeye devam etti.

Eylülde otomatik vitesli araçların ilan oranında artış gözlemlendi. Ağustosta yüzde 41 olan otomatik vitesli araçların ilan oranı, eylülde yüzde 42'ye yükseldi.

Aynı dönemde düz vitesli araçların ilan oranı yüzde 1 puan azalarak yüzde 52'ye, yarı otomatik vitesli araçların oranı ise yüzde 1 puan düşüşle yüzde 6'ya geriledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen arabam.com Üst Yöneticisi (CEO) Önder Oğuzhan, geçen ağustosta yılbaşından bu yana reel fiyatlarda ilk kez artış görüldüğüne dikkati çekti.

Eylülde reel fiyatların tekrar düşüşe geçtiğini kaydeden Oğuzhan, enflasyona göre otomobil fiyatlarının daha stabil kaldığını, ekim ayında da benzer seyredeceğini ön gördüklerini ifada etti.