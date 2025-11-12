Haberler

Eylül ayında dış ticaret haddinde artış

Güncelleme:
TÜİK, eylül ayında Türkiye'nin dış ticaret haddinin önceki yıla göre 3,6 puan artarak 89,4 olduğunu açıkladı. İhracat ve ithalat endekslerinde farklılıklar gözlemlendi.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), dış ticaret haddinin eylül ayında bir önceki yıla göre 3,6 puan artarak, 89,4 olduğunu açıkladı.

TÜİK, Eylül 2025 dönemine ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre, ihracat birim değer endeksi eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 11,1 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 6,9 arttı, yakıtlarda yüzde 7,1 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 5,8 arttı. İhracat miktar endeksi eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 11,9 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1 azaldı, yakıtlarda yüzde 28,8 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,1 azaldı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 1,7 ARTTI

İthalat birim değer endeksi eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 10,2 arttı, yakıtlarda yüzde 9,1 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,5 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2 arttı. İthalat miktar endeksi de eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 10,9 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 3,2 arttı, yakıtlarda yüzde 6,1 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,5 arttı. İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2024 yılı eylül ayında 85,8 olarak elde edilen dış ticaret haddi, 3,6 puan artarak, bu yıl eylül ayında 89,4 oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
