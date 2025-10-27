Haberler

Eylül 2025'te Türkiye'de İşsizlik Oranı %8,6 Seviyesinde Sabit Kaldı

Güncelleme:
TÜİK, Eylül 2025 iş gücü istatistiklerini açıkladı. İşsizlik oranı değişim göstermeyerek %8,6 olarak gerçekleşti. 15-24 yaş grubundaki genç nüfusta işsizlik oranı %14,9'a geriledi.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayında işsizlik oranının bir önceki aya göre değişim göstermeyerek yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı.

TÜİK, Eylül 2025 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2025 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 12 bin kişi artarak 3 milyon 75 bin kişi oldu. İşsizlik oranı değişim göstermeyerek yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,4 iken kadınlarda yüzde 11,1 olarak kaydedildi. İstihdam edilenlerin sayısı 2025 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 200 bin kişi azalarak 32 milyon 491 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puan azalarak yüzde 48,9 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,3 iken kadınlarda yüzde 31,8 olarak gerçekleşti. İş gücü, 2025 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 188 bin kişi azalarak 35 milyon 566 bin kişi, iş gücüne katılma oranı 0,3 puan azalarak yüzde 53,5 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,6 iken kadınlarda yüzde 35,7 oldu.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 14,9

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,9 puan azalarak yüzde 14,9 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 11,4, kadınlarda ise yüzde 21,4 kaydedildi.

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2025 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 1 saat artarak 42,9 saat olarak gerçekleşti. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı 2025 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 1,2 puan azalarak yüzde 28,6 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18 iken işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 20,5 olarak kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
