EY-Parthenon'un Türkiye İnşaat Sektörü Görünümü çalışması yayımlandı

Ernst&Young (EY) çatısı altında faaliyet gösteren EY-Parthenon (EYP), Türkiye inşaat sektörünün mevcut durumunu ve 2027'ye kadar uzanan büyüme tahminlerini ele alan Türkiye İnşaat Sektörü Görünümü çalışmasının sonuçlarını yayımladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye inşaat sektörünün 2018-2024 yılları arasındaki hacimsel gelişiminin konut, ticari, endüstriyel ve kamu kırılımlarıyla incelendiği ve 2027'ye dönük sektör büyüme tahmininin paylaşıldığı çalışma, sektörün 2027'ye kadar karşılaşacağı fırsat, risk ve zorlukları ortaya koydu.

Salgın dönemindeki daralmanın ardından toparlanma sürecine giren Türkiye inşaat sektörü, geçen yıl 61 milyar avroluk hacme ulaşarak son yılların en yüksek seviyesine çıktı.

Sektör büyüklüğünün 2025'te yaklaşık 65 milyar, 2026'da 70 milyar avroya ulaşacağı, 2027'de ise 70 milyar avro eşiğini aşarak yaklaşık yüzde 7 bileşik yıllık büyüme oranıyla büyüyeceği öngörülüyor.

Büyümeyi, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artışı, enflasyonda istikrar, demografik değişimler, afet sonrası yeniden inşa çalışmaları ve kamu yatırımları desteklerken, son dönemdeki sektör eğilimleri, inşaat ve yapı malzemelerinin maliyetlerindeki artışlarla inşaat ruhsatlarındaki dalgalanmalar doğrultusunda belirleniyor.

Yerel kredi faiz oranları ve regülasyonlardaki değişiklikler gibi ekonomik faktörler tarafından yönlendirilen inşaat faaliyetlerindeki değişimleri de yansıtan bu durumun, ileriye dönük olarak enflasyonun dengelenmesi ve konut talebinin artmasıyla inşaat sektörünün genel GSYH büyümesiyle paralel şekilde genişlemesi bekleniyor.

Sektör dayanıklılığı sürüyor

Sektör büyümesinin özellikle kentsel dönüşüm, yeniden inşa, yapı izinleri ve hükümet teşvikleri gibi etkenler sebebiyle yüzde 36 ile 2024'te yüksek bir seviyeye ulaştığını ortaya koyan çalışma, inşaat maliyetlerindeki artışa da dikkati çekti.

Maliyet endeksinin 2021'de 100 iken 2024'te 505'e çıkması, maliyet baskısının boyutunu ortaya koyarken, üretim endeksinin 2017'de 119 seviyesinden 2022'de 94'e geriledikten sonra 2024'te 115 seviyesine yükselmesi, sektörün dayanıklılığına işaret ediyor.

Gelir artışı maliyet artışlarını aşıp, gelir endeksi 2021'de 100'den 2024'te 706'ya yükselirken, bu durum sektörün karlılığı sürdürme çabalarını yansıtıyor. Son yıllarda artan saatlik asgari ücret de üretim maliyetlerine baskı yapıyor.

Türkiye'deki inşaat sektöründe artan inşaat maliyetleri önemli bir zorluk olmaya devam ederken, artan kamu yatırımları ve teşvikler sağlıklı bir büyüme vadediyor. İşçilik ve malzeme gibi inşaat maliyetleri kar marjlarını baskılarken, regülasyon belirsizlikleri, üretimdeki dalgalanma, iş gücü ve kapasite kısıtlamaları sektörün zorlukları arasında yer alıyor.

Artan kamu yatırımları, kentsel dönüşümün genişlemesi, yeniden inşa talebi ve artan hane oluşumu ise sektöre ivme kazandırıyor. Bu yıl konut satışları güçlü seyrini sürdürüyor ve kredi kullanımı artırıyor ancak yüksek faizle nakit ve alternatif finansman yöntemleri yaygınlığını koruyor.

Güçlü konut talebi tüketiciyi geleneksel kredi yerine farklı finansman yöntemlerine yöneltiyor

Sıkı para politikasına ve azalan kredilere rağmen devam eden güçlü konut talebi, tasarruf finansman şirketlerinin varlıklarını artırırken, alternatif konut finansmanı alanına yeni oyuncular çekti.

Türkiye'de konut talebi güçlü seyrini sürdürdükçe, tüketiciler geleneksel krediler yerine alternatif finansman yöntemlerine yöneldi ve tasarruf finansman modelleri bunun başında yer aldı.

Tasarruf finansman şirketlerinin toplam varlıkları 2022'de 800 milyon avro seviyelerindeyken, geçen yıl 2,8 milyar avroya yükseldi. Haziran itibarıyla Türkiye'de 6 lisanslı tasarruf finansman şirketi faaliyet gösterirken, sektörün toplam varlık büyüklüğü Haziran 2025'te 4,2 milyar avroya ulaştı.

"Çalışmamızın tüm paydaşlara yol gösterici bir rehber niteliğinde olacağına inanıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen EY-Parthenon Türkiye Şirket Ortağı Cem Çamlı, Türkiye inşaat sektörünün ekonomik büyüme, nüfus artışı, kentsel dönüşüm ve sosyal konut gibi devlet politikaları, geniş ölçekli kamu altyapı yatırımları ve teşviklerle 2027'ye doğru istikrarlı şekilde büyüyeceğini tahmin ettiklerini belirtti.

Çamlı, artan inşaat ve iş gücü maliyetleri, krediye erişimde yaşanan sıkıntılar ve yeni düzenlemelere duyulan ihtiyaçların sektör için bazı zorluklar oluşturduğuna dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Buna karşın, artan konut ihtiyacı, kentsel dönüşüm projeleri, yeniden yapılanma çalışmalarıyla veri merkezleri ve lojistik tesisler gibi yeni yatırımlar sektörün büyümesi için de önemli fırsatlar sunuyor. 2025 yılı üçüncü çeyrek büyüme verilerine göre, dönem içerisinde en hızlı büyüme kaydeden sektör yüzde 13,9 ile inşaat sektörü olmuştur. Bu sebeple sektördeki tüm paydaşların zorlukları ve fırsatları göz önünde bulundurmaları ve geleceğe yönelik stratejik yol haritalarını şimdiden belirlemeleri kritik olacaktır. Bu çalışmamızın tüm paydaşlara yol gösterici bir rehber niteliğinde olacağına inanıyoruz."