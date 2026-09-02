Lüks Tüketici Araştırması: İkinci El ve Yapay Zeka Öne Çıkıyor

Ernst & Young (EY), "Lüks Tüketici Endeksi 2026" (EY Luxury Client Index 2026) araştırmasının sonuçları yayımladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, lüks tüketicilerin markalarla ilişkisi yeniden şekillenirken, alternatif satın alma biçimleri, özel deneyimler ve yapay zeka destekli kişiselleştirme, lüks alışveriş deneyiminde giderek daha fazla öne çıkıyor.

Farklı kuşaklardan 1631 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen Lüks Tüketici Endeksi 2026 araştırması, büyük servet sahibi bireylerden ziyade lüks ürün ve hizmetleri seçici ve planlı biçimde satın alan tüketicilerin markalarla ilişkilerindeki değişimi ortaya koyuyor.

Araştırmaya göre, lüks tüketicilerin yüzde 62'si markaların sertifikalı ikinci el ürünlerini satın almaya sıcak bakıyor. Bu oran geçen yıla göre 8 puanlık bir artışa işaret ederken, ikinci el ürünlerin markanın ayrıcalığını azaltacağını düşünenlerin oranı yüzde 24'te kalıyor.

Tüketicilerin yüzde 46'sı sertifikalı ikinci el ürünlerin lüks ürün satın alma ihtimalini artırdığını belirtirken, bu oran Z kuşağında yüzde 53'e kadar yükseliyor.

Araştırmaya katılanların yüzde 75'i ücretsiz deneyimler sunan bir markadan yeniden alışveriş yapma olasılığının daha yüksek olduğunu belirtirken, yüzde 73'ü özel etkinliklere erişim için ödeme yapmaya hazır olduğunu ifade ediyor. Tüketicilerin yüzde 30'u ise son 12 ay içinde herhangi bir ücretsiz deneyim veya özel etkinlik daveti almadığını aktarıyor.

Üyelik modelleri de sektörde dikkati çeken alanlar arasında yer alıyor. Tüketicilerin yüzde 63'ü lüks ürün ve hizmetlerde üyelik modelini değerlendirebileceğini kaydederken, üyelik tercihlerinde özel erişim, kişiselleştirilmiş ürün seçimleri ve VIP deneyimler öne çıkıyor.

Yapay zeka lüks alışverişin önemli unsurlarından biri haline gelirken, katılımcıların yüzde 94'ü yapay zekanın alışveriş deneyimini geliştirebileceğine inanıyor. Öne çıkan kullanım alanları arasında çevrim içi aramaların iyileştirilmesi (yüzde 56) ve kişiselleştirilmiş öneriler (yüzde 50) ilk sıralarda yer alıyor. Mağazalardaki akıllı ayna gibi uygulamalara ilgi duyanların oranı ise yüzde 47 seviyesinde bulunuyor.

Buna karşın tüketiciler teknolojinin insan etkileşiminin yerini almasını istemiyor. Katılımcıların yüzde 72'si dijital uygulamaların alışverişte insan etkileşimini azaltmasından endişe duyuyor.

Dijitalleşmeye rağmen fiziksel mağazalar önemini sürdürüyor. Katılımcıların yüzde 71'i son alışverişini marka mağazasından gerçekleştirdiğini, yüzde 67'si ise mağazadaki alışveriş deneyiminden son derece memnun kaldığını ifade ediyor. Mağaza deneyimini zenginleştiren unsurlar arasında özel ilgi ve hizmet, insan etkileşimi ve stil önerileri öne çıkıyor.

Satın alma kararlarında temel etkenler ise değişmiyor. Katılımcıların yüzde 65'i malzeme kalitesini, yüzde 52'si ise marka geçmişini temel kriter olarak gösteriyor. Marka mirasına verilen önem Z kuşağında yüzde 46 iken, "bebek patlaması kuşağı" olarak bilinen 1946-1964 arasında doğan kuşağında yüzde 67'ye ulaşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EY Eurasia Tüketici Ürünleri ve Perakende Lideri Yusuf Bulut, lüks sektöründe tüketici beklentilerinin değiştiğini belirterek, tüketicilerin artık yalnızca ürünün kalitesine değil, markayla kurdukları ilişkinin niteliğine de önem verdiğini vurguladı.

Bulut, tüketicilerin, kendilerini tanıyan, ihtiyaçlarına uygun seçenekler ve özel deneyimler sunan markalarla daha güçlü bağ kurduklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bu nedenle, lüks markalar için mevcut müşterilerle ilişkiyi korumak ve geliştirmek, yeni müşteriler kazanmak kadar önemli hale geliyor. Yapay zeka, sertifikalı ikinci el ürünler ve özel deneyimler, lüks sektöründe önümüzdeki dönemin öne çıkan alanları olacak. Ancak, teknoloji geliştikçe insan temasının önemi de azalmak yerine artıyor. Yapay zekanın müşteriyle kurulan ilişkinin yerini alması değil, bu ilişkiyi güçlendirmesi gerekiyor. Lüks markaların teknolojiden yararlanırken kalite, zanaatkarlık, marka mirası ve insan ilişkisi gibi kendilerini farklılaştıran değerleri korumaları büyük önem taşıyor."

Kaynak: AA